Mamička našla v batohu syna list, ktorý napísal Ježiškovi: Obsah ju zrazil na kolená

Smutné slová chlapčeka obleteli svet. Mamu muselo želanie jej syna hlboko raniť.

Kým iné deti si želajú materiálne veci, prosba sedemročného Blakea je na míle vzdialená bežným detským snom.

Spolu s mamou museli kvôli domácemu násiliu ujsť a momentálne bývajú v domove pre matky s deťmi, ktoré sa boja o život, píše yahoo.com. „Museli sme opustiť náš dom. Otec bol naštvaný. Museli sme robiť všetky domáce práce. Otec dostal všetko, čo chcel. Mama povedala, že je čas odísť a že nás vezme na bezpečnejšie miesto, kde sa nemusíme báť,“ píše malý Blake v liste, ktorý koluje internetom.

"Prídeš tieto Vianoce? Nemáme tu žiadne naše veci. Mohol by si mi priniesť knižky, hodinky a slovník? Tiež by som chcel veľmi, veľmi, veľmi dobrého ocka. Môžeš to splniť? S láskou, Blake."