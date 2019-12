Juraj Jakubisko o pokračovaní Perinbaby: Termín premiéry sa posunul, uvidíme ju neskôr

Perinbaba je jednou z filmových klasík, bez ktorých si sviatky nevieme predstaviť. Režisér Juraj Jakubisko (81) nakrútil aj jej pokračovanie - Perinbaba a dva svety. Na to, aby ste si ju pozreli, si však ešte počkáte...

Čo nám o novej, ale i starej Perinbabe prezradil sám maestro Jakubisko, ktorého sme navštívili v jeho pražskej firme?

Juraj Jakubisko nás privítal v dobrej nálade. Skôr, ako nás zasvätil do tajov výroby novej Perinbaby, prisľúbil, že nám z rozprávky niečo pustí. Kto by si dal ujsť takú príležitosť?! „Premiéra bola plánovaná na Vianoce 2019, ale človek mieni, Pán Boh mení. Viete, ako sa vraví: Keď chceš pobaviť Boha, povedz mu, aký máš plán na zajtra... Z mojej strany je všetko hotové. Perinbaba ožila, momentálne pracujeme na zvukovej postprodukcii a trikoch. Je to veľmi náročná práca vzhľadom na to, čo sa v rozprávke deje. Navyše, robíme dve jazykové verzie - slovenskú aj českú,“ vysvetľuje a dodá, že na filme spolupracoval od začiatku obrovský tím ľudí.

„Používame súčasné moderné technológie a zistil som, že to nejde tak, ako som dúfal. Myslel som si, že digitálna technológia robí úplné zázraky. Ale nerobí zázraky, je to naozaj prácne. Niečo sa dá, niečo sa nedá a aj napriek týmto moderným technologickým výdobytkom musím ako režisér kúzliť. Premiéra sa teda posunula na rok 2020. Som zvedavý, ako Perinbabu a dva svety prijmú diváci. Od nakrútenia prvej rozprávky uplynulo 35 rokov, už je tu nová generácia divákov,“ zamyslí sa Jakubisko, ktorý mal pri nakrúcaní na zreteli dve roviny. Ako prijmú pokračovanie tí, ktorí na Perinbabe vyrástli a či sa bude rozprávka páčiť aj dnešným deťom. „Verím, že aj nová generácia si film obľúbi,“ povie presvedčene.