Nesmrteľný princ Pavel Trávniček: Tri oriešky si pozrie každé Vianoce

Najkrajší film Vianoc. Tri oriešky pre Popolušku patria k televíznej klasike, ktorú si vždy radi pozrieme, hoci sme ten film videli už x-krát. Zimná rozprávka o hľadaní lásky, boja proti ľudskej zlobe, je popretkávaná jemným humorom.

A Popoluška v podaní Libuši Šafránkovej (66) bola taká ľúbezná... A čo princ? Ako mu nakrúcanie navždy zmenilo život? To nám herec Pavel Trávníček (69) prezradil v tomto vzácnom rozhovore.

Len sotva si dokážeme predstaviť Vianoce bez stromčeka, zemiakového šalátu a rozprávkovej klasiky Tri oriešky pre Popolušku. Máte to tak aj vy? Bez čoho pre vás nie sú Vianoce?

Mám to tak aj ja. Musel som si zvyknúť, je to tak všade a dúfam, že to tak i zostane. (Smiech) Vianoce sú krásne, dojemné a romantické. Tri oriešky pre Popolušku vysielajú zvyčajne na Štedrý večer, keď varím rybaciu polievku. Počas jej prípravy si často len tak odbehnem k televízoru, ukážem na princa a začudovane sa spýtam pozerajúceho osadenstva: „A kto je toto?“

Momentálne ste štvrtýkrát ženatý a s manželkou Monikou (34), mladšou o 35 rokov, vychovávate syna Maximiliána. Prežívate aj preto vianočný čas o čosi intenzívnejšie?

Áno, veď Vianoce sú predovšetkým pre deti! Synáčika to baví najviac. Vlani prvýkrát zažil Vianoce a veľmi sa mu to páčilo. Chytil vianočný stromček, celý ho prevrátil a behal s ním po izbe. Hoci Vianoce ešte celkom nevnímal, veľmi sa mu páčilo, ako blikajú a svietia svetielka, a aj preto sa teším na Vianoce, hlavne kvôli nemu.

A spoznal vás už aj v úlohe princa v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku?

Nie, na to je ešte malý. To moja manželka Monika hovorí: „Hele, Maximiliáne, táta!“ On sa vtedy zarazí, pozrie sa na mňa, potom späť na televíziu a nevie si to v tej hlavičke vysvetliť a dať dokopy, že ma vlastne vidí dvakrát. (Smiech)