Jiří Mádl to po rokoch priznal bez okolkov: Odpadnete, čo musel urobiť, aby dostal úlohu v Snowboarďákoch

Ide mu karta! Herec a režisér Jiří Mádl patrí v susedných Čechách k jedným z najobsadzovanejších hercov a ide doslova z úlohy do úlohy. Sympatický herec bol hosťom jojkárskej šou Inkognito kde prezradil nielen to, za čo vďačí roli v Snowboarďákoch, no aj ako vyzerajú Vianoce u nich doma. Samozrejme, všetko s humorom jeho vlastným.