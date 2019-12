O nadživotné sochy súdruhov nie je záujem: Za takúto hviezdu vysolíte aj 10 000 €

Majú súdruhov Lenina i Gottwalda, ale aj tisícky rozličných zbierkových predmetov z čias komunizmu.

Návštevníci Východoslovenského múzea (VSM) v metropole východu ich však nevidia, lebo sú uložené v depozitári. Kým cena sôch v nadrozmernej veľkosti sa drží na rovnakej úrovni, o vyznamenaniach to neplatí. Kus by sa na aukcii pokojne vyšplhal aj na závratných 10-tisíc eur. Až do konca januára vo VSM prebieha výstava Na ceste k slobode, ktorá je zavŕšením obdobia socializmu. V ňom dominovala dnes už pomaly bezcenná socha vodcu proletariátu Lenina, ktorá pôvodne stála pred súčasným magistrátom. Na Hlavnej, predtým Leninovej ulici, zase trónil prvý robotnícky prezident Klement Gottwald od sochára Arpáda Račku. Obe diela v nadživotnej veľkosti aj s kamennou spomienkou na manifestáciu KSČ z roku 1938 sú už len v depozitári.

„Spravujeme pol milióna zbierkových predmetov a z toho je niekoľko tisíc viažúcich sa k obdobiu socializmu. Väčšina sa však nevystavuje, lebo by si to žiadalo vhodné tematické zameranie expozície. Vyznamenanie, napr. Rad Klementa Gottwalda je zo zlata a so vsadeným briliantom, takže jeho hodnota na aukcii by dosiahla minimálne 10-tisíc eur,“ povedal odborný pracovník múzea Patrik Fečo. Získali ho kúpou zo starožitností. „V zbierke je aj duplikát tohto vyznamenania pochádzajúci z kancelárie Gustáva Husáka, prezidenta bývalej ČSSR, ktorý zrejme slúžil na účely výstav,“ dodal Fečo.