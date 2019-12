Odídenec z ĽSNS Špánik: Sťažnosť na kotlebovcov za názov strany

Bývalý člen ĽSNS Milan Špánik sa do parlamentu dostal len nedávno.

Kandidoval síce za kotlebovcov, no zo strany vystúpil, lebo ich považuje za trápnych ľudákov. Teraz dal podnet na prokuratúru aj ministerstvo za to, že zaregistrovali ĽSNS s prívlastkom „Kotlebovci“ napriek tomu, že meno štatutára nemôže byť v názve. Špánik nedávno tvrdo kritizoval, že jeho bývalí kolegovia rozdávali šeky za 1 488 eur či vešali čierne vlajky na výročie SNP, alebo sa triasli pri otázkach o holokauste. Preto zo strany vystúpil. Teraz dal podnet na to, aby ministerstvo a generálna prokuratúra preskúmali, že strana sa po novom volá Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

Pôvodne mala v prvej časti názvu namiesto „Kotlebovci“ len „Kotleba“.povedal Špánik. Ministerstvo sa pri registrácii strany odvolávalo na to, že rozpor v zákone nevidia. Hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica tvrdí, že postupovali podľa zákona. „Na základe toho prebehla jej riadna registrácia na MV SR. Nie je pre nás vôbec dôležité, čo si o tom myslí pán Špánik,“ povedal.