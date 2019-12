Ľudia v Tatrách kŕmia zver napriek zákazu, odborníci bijú na poplach: Takto ju môžete usmrtiť!

Neodborné prikrmovanie zveri môže viesť k jej úmrtiu. Povolenie prikrmovať zver vo Vysokých Tatrách majú iba pracovníci Štátnych lesov TANAP-u, poľovníci a súkromní vlastníci lesov.

Aj napriek všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vysoké Tatry, ktoré zakazuje prikrmovanie divej zveri, však niektorí obyvatelia nariadenie nerešpektujú a zvieratám v blízkosti obydlí nechávajú jedlo. Pre agentúru SITA to povedal zoológ TANAP-u Jozef Hybler.

Ak zviera zje nevhodnú stravu, môžu mu to prekysliť organizmus, čo ohrozuje jeho zdravotný stav a v niektorých prípadoch vedie aj k jeho úmrtiu. „Keď ľudia vidia v blízkosti príbytkov divú zver, myslia si, že zviera potrebuje pomoc a tak mu často poskytnú stravu. V skutočnosti mu tým však viac škodia, ako pomáhajú. Zaznamenali sme prípady, keď ľudia dali jelenej zveri pomaranč či jablká, čo pre ňu nie je vhodná strava,“ povedal Jozef Hybler. Lesná zver sa do intravilánov miest a obcí zvyčajne uteká ukryť pred predátormi, najmä vlkmi.

Štátne lesy TANAP-u sa stravou pre zimné prikrmovanie zaoberajú už v lete. Tento rok pripravili pre jeleniu zver viac než tisíc balíkov sena, ovos či sušenú jarabinu. Každý balík sena váži približne 200 kilogramov. Nepriamo tak podporujú aj prikrmovanie inej zveri a vtákov, ktoré ovos konzumujú prirodzene a zo sena si dokážu vyďobať zrno. Kamzíkom lesníci pripravujú soľ na lízanie.

„Potravu pre zver zvykneme každoročne umiestňovať na tie isté miesta. Zvieratá ich už poznajú a tak sa k nim vydávajú s očakávaním získania potravy. Miesta sme museli voliť tak, aby boli v závetrí. Ak by neboli, napadá na potravu sneh a tá splesnivie,“ vysvetľoval Hybler. Zohľadňujú pritom aj prístupnosť terénu pre staršie a slabšie jedince. „Ak je vrchná vrstva snehu zamrznutá, kamzíky sa cez ňu dostávajú veľmi ťažko. V minulosti sme mali množstvo prípadov úmrtí kamzíkov, ktoré sa šmykli a padli zo skál. Snažíme sa preto takýmto prípadom predchádzať,“ dodal Hybler.

Štátne lesy TANAP-u minulý týždeň odchytili päť jedincov jelenej zveri, ktorých plánovali poslať do zvernice v Českej republike. Dôvodom je práve prikrmovanie zveri ľuďmi. Jelene a srny sa často vyskytovali v blízkosti miestnych osád. Umiestnenie do blízkej zvernice by zrejme nemalo účinok a zvieratá by sa do osady s najväčšou pravdepodobnosťou vracali. Preto sa Štátne lesy TANAP-u rozhodli vôbec prvý raz umiestniť odchytenú lesnú zver do zahraničia.