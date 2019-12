Ronaldo sa vzoprel zemskej gravitácii: Pri výskoku bol nad úrovňou bránky

Superman či nadpozemský. Aj takéto prívlastky dostal portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo (34) po stredajšom zásahu, ktorým rozhodol o triumfe Juventusu Turín na trávniku Sampdorie Janov (2:1).

Portugalčan sa na konci úvodnej štyridsaťpäťminútovky doslova vzoprel veku a prevrátil naruby taktiež fyzikálne zákony. Po centri Brazílčana Alexa Sandra sa neuveriteľným spôsobom "zavesil do vzduchu" a hlavičkou prekonal domáceho gólmana Emila Audera.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodák z Madeiry pri gólovom zakončení hlavou "zasmečoval" z výšky 256 cm a v tomto momente sa dokonca nachádzal nad úrovňou bránky. Na internete sa okamžite začali šíriť vtipné fotografie s podobizňou CR7. Na jednej z nich napríklad 5-násobný najlepší futbalista sveta zvonku nakukuje do letiaceho lietadla.

Portugalský kanonier sa podobným kúskom zviditeľnil aj v semifinále ME 2016. Pri svojej gólovej paráde do siete Walesu sa ocitol vo výške 261 cm, odkiaľ nechytateľne poslal loptu do siete brankára Wayna Hennesseyho. Pri hráčovej výške 185 cm dosiahol vertikálny výskok 76 cm. Za svojím osobným maximom z roku 2015 vtedy rodák z Funchalu zaostal iba o dva centimetre. "Existujú tri entity, ktoré sa dokážu zavesiť do vzduchu: vrtuľník, kolibrík a Ronaldo," povedal po spomenutom góle expert ARD Mehmet Scholl.

Ronalda v uplynulom období sužovali zdravotné problémy, ktoré mu znemožnili podávať stopercentné výkony. Podľa vlastných slov je však už v poriadku. "Asi mesiac som pociťoval bolesti v kolene, ale už je to preč a opäť chcem pomáhať Juventusu k dosahovaniu cieľov. Proti Sampdorii to bol veľmi ťažký zápas, súper hral veľmi dobre. Nám sa však podarilo hrať lepšie a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. Na mojom góle bolo najkrajšie to, že bol víťazný," povedal niekdajší hráč Realu Madrid či Manchestru United pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sport Italia, citoval ho aj web juvenews.eu.

Líder turínskej ofenzívy sa už naplno koncentruje na nedeľňajší zápas domáceho superpohára proti Laziu Rím, ktorý sa uskutoční v saudskoarabskom Rijáde. "Pred každým finále sú šance oboch tímov 50 na 50. Lazio má vynikajúce mužstvo, ale som presvedčený, že Juventus dokáže vyhrať tento duel," dodal Cristiano Ronaldo, proti ktorému by sa na Blízkom východe mohol postaviť aj obranca slovenskej reprezentácie Denis Vavro v službách Rimanov.