K4 vyberala loď pre Tokio: Prednosť dostal portugalský výrobca

Spokojní a viac-menej rozhodnutí sa vrátili slovenskí rýchlostní kanoisti z ďalekého Portugalska, kde si boli vyskúšať svoju novú olympijskú loď.

„Ešte sme si zobrali pár dní na rozmyslenie, ale z výsledkov testov a pocitov chalanov to vyzerá, že nový štyrák dostane zelenú,“ prezradil tréner Peter Likér.

V portugalskej centrále výrobcu lodí značky Nelo boli štyria kandidáti na miestenku v olympijskej káštvorke - Samuel Baláž, Adam Botek, Erik Vlček a Csaba Zalka. „Išli sme tam s tým, že ak sa nám to nebude pozdávať, ostaneme pri starej lodi. No teraz to vyzerá, že do Tokia pôjdeme v novej lodi. Ešte treba v pokoji porovnať výsledky testov, ktoré tam chalani absolvovali, aby sme sa definitívne rozhodli,“ pokračoval P. Likér, ktorý dodal, že do Vianoc to určite vyriešia.

V mestečku Vila do Condo na brehu Atlantického oceánu (asi hodinu autom severne od Porta) strávila partia niekoľko dní priamo v dielňach výrobcu a potom aj na vode, aby loď vyskúšala a prekonzultovala svoje výhrady. „Loď sa im páčila aj preto, lebo je širšia, a my máme všetko riadnych chlapov, ktorí obyčajne majú problém nasúkať sa do tej, v ktorej jazdíme. Pochvaľovali si aj jej stabilitu,“ dodal ešte P. Likér, ktorého s jeho zverencami čakajú teraz najmä spoločenské povinnosti v súvislosti s vyhlasovaním výsledkov najrôznejších ankiet. Táto pohoda sa skončí hneď v prvých dňoch nového roka, keď ich čaká tradičná zimná makačka na rakúskom ľadovci.