Najmladšia obeť prešovského paneláka: Dvojtýždňový Peťko unikol z horiaceho pekla zázrakom

Stáli pri nich všetci svätí. Mamička Petra (30) bývala spolu so svojím synčekom a s manželom v prešovskej bytovke na Mukačevskej 7, ktorú na Mikuláša zasiahla mohutná explózia.

Malý Peťko bol v deň výbuchu na svete iba 16 dní. Našťastie to všetci v zdraví prežili, hoci v čase desivého výbuchu bola mamička s bábätkom doma, a to dokonca na 9. poschodí, ktoré je predpokladaným epicentrom výbuchu.

Mladá rodinka mala vo svojom byte nachystaný vianočný stromček a Peťko mal svoju izbičku. V okamihu prišli o všetko. Mamička Petra (30) tesne pred výbuchom svojho miláčika kŕmila. „Vtedy som zacítila plyn. Volala som manželovi, aby som mu to povedala a že plyn je už prenikavý. Manžel volal domovníkovi. Medzitým mi suseda povedala, že aj ona cíti zápach a tiež volala svojmu manželovi. Ten onedlho prišiel s informáciou, že sa rozprával s robotníkmi a podľa nich to je pod kontrolou,“ spomína Petra, u ktorej bola na návšteve švagriná.

„Ona išla s malým do spálne a ja som vetrala obývačku a kuchyňu. Vybuchlo to, keď som bola v kuchyni. Bol tam znížený strop. Napadlo mi, že pod ťarchou spadol. Ale vzápätí som zistila, že nemáme v byte okná ani dvere. Zmizla stena v kúpeľni. Kamsi odleteli bezpečnostné vstupné dvere,” opisuje chvíle hrôzy mladá mamička.

Nebolo kadiaľ utiecť

So švagrinou sa začali hľadať. „Kričala ona aj ja. Keď sme sa našli, chceli sme utekať preč, ale schody neexistovali...“ spomína s hrôzou v hlase. Potom sa stretli so susedmi. „Tí našli hasiaci prístroj. Vystriekali ho, aby oheň nešiel na naše poschodie, i keď neviem, či v tej chvíli už horel, len sme to predpokladali. Zhromaždili sme sa v našom byte s tým, že keď príde záchrana, tak pôjdeme z nášho balkóna,“ hovorí Petra, ktorej manžel bol v tej chvíli pod bytovkou. Tesne predtým do nej totiž chcel vojsť.

„Tlaková vlna ho hodila na zem. Keď sa spamätal, začal prosiť hasičov, aby išli po nás, lebo máme dvojtýždňové bábätko. Celý čas pritom so mnou telefonoval,“ prezradila mamička, ktorá netuší, ako dlho trvalo, kým sa k nim dostala záchrana. „Hasiči natiahli záchranný rukáv. Peťka som privinula na hruď. Nemohla som váhať a skočila som, lebo manžel mi do mobilu povedal, že videl, ako nad nami uhorela suseda. Malý napodiv celý čas nezaplakal. Zamrnčal až dole. Bol hladný, chcel papať. Zázrakom sa nezranil a ja som mala len modrinu pod okom a oškretú ruku, lebo som brzdila, keď sme sa v rukáve šmýkali prirýchlo,“ podotkla Petra. Horšie dopadla švagriná. Skončila so sadrou na nohe, na celej jednej strane tela má krvné podliatiny a má poranené aj ruky.

Kam sa podejú

Petra putovala s Peťkom do nemocnice, kam išli na tri dni na pozorovanie. „Teraz bývame u mojej mamky. Po Novom roku sa presťahujeme do služobného bytu banky, ktorý nám ponúkli na jeden, dva roky. Mám trochu obavy, či sa v byte nebudem báť zostať sama,“ uvažuje mamička. Je vďačná každému, kto pomohol. „Veľmi pekne sa chcem poďakovať hasičom aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám podali pomocnú ruku fyzicky, hmotne aj finančne. Bez nich by sme to nezvládli. Z jednej sekundy na druhú sme zostali bez bývania aj vecí,“ uzavrela ťažko skúšaná žena.

V utorok pokračovali búracie práce na zdevastovanej bytovke, jedna strana bola popoludní spadnutá až po druhé poschodie. Podľa informácií Nového Času sa v štábe rozhodlo o kompletnom zbúraní bytovky.