Manžel Slovenky Lenky Steve všetkých prekvapil: To, ako sa správa k zákazníkom, ich šokovalo

Ukázal, že mu záleží na ľuďoch! Manžel Slovenky Lenky (41) Steve (42), ktorý vyhral v britskej lotérii 122 miliónov eur, pracuje zdarma. Chce, aby jeho klienti pred Vianocami mali viac peňazí pre svoje rodiny.

Steve Thomson (42), ktorý s manželkou vyhrali závratnú sumu v Euromiliónoch, dal svojim klientom predčasný vianočný darček. Už krátko po výhre hovoril, že sa chce vrátiť ku svojej pôvodnej práci, za svoje služby si však nič neúčtuje. Stavbár nedávno dokončil projekt pre jedného zo susedov v meste Selsey. „Nič si neúčtoval. Ukazuje to jeho charakter, je to slušný človek,“ vyjadril sa nemenovaný sused pre denník The Sun.

„Nepýtali sme sa ho na výhru, pretože má asi dosť tých rečí okolo. Myslím, že je fajn, že stále môže pracovať a nemusí myslieť na to, čo urobí s peniazmi,“ dodal. Vraj stále používa svoj starú žltú pracovnú dodávku. Steve plánuje po dorobení zákaziek s prácou skončiť. Jeho manželka Lenka (41) už dala výpoveď, a spoločne plánujú kúpu domu. Chcú mať harmonické bývanie, kde ich dcéra (15) a syn (10) budú mať svoje vlastné izby.