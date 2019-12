MHK 32 predáva tipsportligovú licenciu: Dohrá Liptovský Mikuláš sezónu?

V slovenskej najvyššej hokejovej súťaži už čoskoro nebude klub, ktorý je stopercentne mestský. MHK 32 Liptovský Mikuláš a. s. sa rozhodol odpredať tipsportligovú licenciu.

Na Liptove dlhodobo evidujú záujem viacerých záujemcov, ktorí by chceli riadiť hokej v meste, a tak primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč verí, že do konca aktuálneho týždňa zareagujú na výzvu na odpredaj licencie do súkromných rúk.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 12. decembra poslanci vylúčili bod programu o schválení rozpočtu na rok 2020, čím mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Na základe tohto rozhodnutia musela zasadnúť dozorná rada hokejového klubu, kde sa jej predstavitelia zhodli, že MHK 32 a. s. nemôže zodpovedne pokračovať v súťažnom ročníku 2019/2020 po 1. januári 2020. Rozpočtové provizórium totiž neumožňuje poskytovať dotácie v zmysle platných predpisov. Riešením je preto odpredaj tipsportligovej licencie.

"Dlhodobo evidujeme troch významných záujemcov, ktorí by radi organizovali hokej v našom meste. Keďže títo záujemcovia avizujú, že majú záujem robiť hokej, predpokladáme, že nebudú mať problém zareagovať do konca tohto týždňa na výzvu, ktorú predstavenstvo klubu zverejňuje. Ponuka musí obsahovať názov subjektu, na ktorý licencia prejde, cenu a projekt, ako chcú naložiť so seniorským mužstvom, juniorkou aj dorastom. Následne komisia zložená z dozornej rady, predstavenstva hokejového klubu a zástupcov mesta vyhodnotí najlepšiu ponuku a do 23. decembra rozhodne, s kým uzatvorí zmluvu o odstúpení licencie. Po tom, ako Slovenský zväz ľadového hokeja odobrí tento proces, môže daný subjekt prevziať licenciu, hráčske zmluvy a začať organizovať hokej v našom meste. Pokiaľ by sa im v riadení hokeja nedarilo, budú povinní ponúknuť licenciu opäť klubu MHK 32, a.s., ktorý zatiaľ nebude vykonávať žiadnu činnosť a zostane akoby uspatý,“ uvádza sa v stanovisku primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča.

Hokejisti Liptovského Mikuláša sú po decembrovej reprezentačnej prestávke na poslednom 13. mieste tabuľky Tipsport ligy. V 26 zápasoch nazbierali iba 22 bodov a nastrieľali najmenej gólov spomedzi všetkých účastníkov domácej najvyššej súťaže (42). Zástupcovia mesta dúfajú, že zmena vlastníka licencie zlepší aj športové výsledky klubu. "Potrebujeme myslieť na hráčov v juniorke a doraste, aby sa mohli ďalej hokejovo rozvíjať a plynulo prejsť do seniorského hokeja v našom meste. Predpokladám, že komisia vyberie takého záujemcu, ktorý zabezpečí, že budeme hrať dobrý hokej, že naň budú chodiť ľudia vo veľkom a budú sa z neho tešiť. Výsledkom by malo byť, že neskončíme poslední, ale budeme pokračovať v boji o play-off," doplnil Blcháč.

Už pred začiatkom aktuálnej sezóny 2019/2020 mala záujem o prebratie kontroly nad liptovskomikulášskym hokejom dvojica klubových odchovancov. Ján Laco a Martin Cibák prejavili interes o akcionársky, prípadne manažérsky vstup, keď by mali zodpovednosť za fungovanie klubu. Na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva však chýbal jediný poslanecký hlas k tomu, aby skupina okolo spomenutého dua niekdajších reprezentantov mohla prevziať riadenie klubu. "Máme celkovo tri ponuky. Okrem skupiny okolo Jána Laca a Martina Cibáka sú to aj záujemcovia z Detvy a ešte jeden ďalší subjekt," prezradil Blcháč v rozhovore pre Hokejportal.net.