Bratia pripravovali teroristický útok v lietadle: Strasie vás, komu chceli výbušninu podstrčiť

Na 40 a 36 rokov odňatia slobody boli v utorok odsúdení dvaja bratia zo Sydney za pokus prepašovať v mlynčeku na mäso výbušninu do lietadla spoločnosti Etihad Airways.

Informovala o tom agentúra DPA. Khaled Khayat (52) a Mahmoud Khayat (34) boli v máji a septembri uznaní za vinných zo sprisahania s cieľom uskutočniť v období od januára do júla 2017 teroristický útok. Súd dospel k záveru, že obaja súrodenci chceli tajne schovať mlynček na mäso, v ktorom bola trhavina, do batožiny svojho nič netušiaceho brata Amera Khayata, ktorý mal zo Sydney letieť do Abú Zabí.

Christine Adamson, sudkyňa najvyššieho súdu austrálskeho štátu Nový Južný Wales, odsúdila Khaleda na 40 rokov odňatia slobody s možnosťou požiadať o milosť po 30 rokoch a Mahmouda na 36 rokov s možnosťou milosti po odpykaní 27 rokov. "Skutočnosť, že v dôsledku tejto konšpirácie neutrpel nikto zranenia ani nebol zabitý, neznamená, že daný čin je vo svojej podstate menej závažný," vyhlásila v súvislosti s verdiktom sudkyňa.

Spoluúčastníkom na pláne bol aj štvrtý súrodenec Tarek Khayat (47), ktorý bojoval v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Dával svojim dvom bratom inštrukcie a sprostredkoval im výbušninu. Prokuratúra spresnila, že plán zlyhal po tom, ako bola batožina počas kontroly na letisku označená za preťaženú a mlynček na mäso z nej musel byť odstránený.

Prokurátor Lincoln Cowley na súde uviedol, že Khaled v čase svojho zadržania pracoval na pláne druhého útoku, pri ktorom chcel do lietadla umiestniť jedovatý plyn.