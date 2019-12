Obama to povedal bez servítky: Všetkým ženám adresoval jasný odkaz

Ak by všetky štáty sveta viedli ženy, prejavilo by sa to celkovým zlepšením životnej úrovne. Na súkromnej ​​konferencii v Singapure venovanej téme vodcovstva to povedal bývalý americký prezident Barack Obama.

Muž, ktorý stál na čele Spojených štátov v rokoch 2009-2017, v tejto súvislosti tiež poznamenal, že hoci ženy nie sú bezchybné, sú nepochybne lepšie ako muži. Informoval o tom dnes spravodajský web BBC. Obama uviedol, že v čase, keď bol hlavou štátu, premýšľal o tom, ako by vyzeral svet, keby ho viedli ženy. "Ženy, len chcem, aby ste vedeli, že nie ste dokonalé, ale môžem celkom bez pochybností povedať, že ste lepšie ako my (muži)," povedal. "Ak by dva roky každý štát na svete viedli ženy, som si celkom istý, že by sme viacmenej všade videli výrazné zlepšenie ... životnej úrovne a výsledkov," doplnil. Na otázku, či by sa opäť uchádzal o politickú funkciu, Obama odpovedal, že líder má odísť, keď nastane čas. "Ak sa pozriete na svet a na jeho problémy, uvidíte, že za nimi väčšinou stojí starí ľudia, väčšinou starí muži, ktorí neodídu," povedal. Politickí lídri by si preto podľa Obamu mali uvedomovať, že vo funkcii sú, aby vykonali svoju prácu, ale nie sú tam na celý život. "Nie ste tam, aby ste sa utvrdzovali o vlastnej hodnote, dôležitosti a moci," poznamenal na adresu svetových lídrov Obama. Exprezident na stretnutí v Singapure hovoril aj o politickej polarizácii a úlohu sociálnych sieťach v šírení neprávd. Obama a jeho manželka Michelle po opustení Bieleho domu založili nadáciu podporujúcu nádejné mladých ľudí.