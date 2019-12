Ďalšia víkendová bitka v centre Bratislavy! Michala napadli Albánci, skončil na jiske s krvácaním do mozgu

Šokujúce! Len minulý týždeň vyhasol život mladého Srba Nikolu († 22) po brutálnom útoku na Námestí SNP v Bratislave a už je tu ďalšie ťažké napadnutie mladého Slováka (26) v centre hlavného mesta.

Na Ventúrskej ulici museli pri bitke medzi skupinou Slovákov a cudzincov zasahovať policajti. K incidentu došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. Zavolaná bola aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá zraneného odviezla do nemocnice v Starom Meste. Priameho svedka napadnutia Michala nahneval pomalý zásah polície. Mladík, ktorý skončil na Jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Starom Meste, je jeho priateľ. „Vážená polícia, od čoho ste polícia? Na čo máte napísané pomáhať a chrániť? Vôbec neviete, čo sa deje v Bratislave!“ píše rozhorčený mladík priamo na fb polície.

Ako uviedol, iba minulý týždeň tu zavraždili človeka a teraz sa stalo niečo podobné na Ventúrskej ulici. „Skupina Albáncov na nás zaútočila a môjho kamaráta tak „vypli“, že skončil na jiske s krvácaním do mozgu,“ píše rozhorčený Michal. Veľmi ho nahneval podľa neho neskorý príchod polície. „Štrnásť minút?! Do centra, na Obchodnú či Ventúrsku? To nemyslíte vážne,“ nešetrí kritikou mladý muž, zrejme aj v strachu o kamaráta. Položil aj dosť logickú otázku: „To je naozaj taký problém, dať tam viac hliadok najmä vo štvrtok, v piatok a v sobotu?“ Na záver sa spýtal, koľko obetí je ešte nutných, aby sa polícia rozhýbala.

Útočník utiekol

Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú bitku, pri ktorej došlo k ťažkému ublíženiu na zdraví. K incidentu došlo pred jedným z podnikov na pešej zóne na Ventúrskej ulici v Bratislave. Podľa doterajších informácií sa mal konflikt začať priamo v podniku a neskôr pokračoval na ulici. „Došlo ku konfliktu medzi skupinou Slovákov a skupinou cudzincov. V čase okolo 4.00 hod. mal jeden z cudzincov fyzicky napadnúť 26-ročného poškodeného, ktorý po jeho útoku spadol na zem,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. Ako dodala, útočník mal potom spolu s ostatnými cudzincami z miesta ujsť. „V tejto súvislosti vyzývame občanov k spolupráci. Akékoľvek informácie nám oznámte na bezplatné číslo polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na facebookovej stránke polície,“ dodala Slamková. Po neznámom páchateľovi policajti pátrajú. „Zraneného muža privolaní záchranári previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Mal úraz hlavy, bol však pri vedomí,“ uzavrela hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.





Brutalita v Bratislave narastá

Zavraždená učiteľka Viola († 34)
Učiteľku angličtiny Violu († 34) našli dobitú v bratislavskom prístave.

11. 11. 2019 - Neobjasnené

Brutálna smrť krásnej a talentovanej Violy Macákovej († 34) zo Sniny otriasla celým Slovenskom. Jej telo bolo nájdené v skorých ranných hodinách na Prístavnej ulici v Bratislave. Napriek rýchlej pomoci RZP sa ju nepodarilo oživiť. Mladá žena bola dobitá na smrť. Okrem toho, že bolo jej telo posiate obrovskými modrinami a opuchmi, mala zlomený stavec a zranenia sexuálneho charakteru. Takto ju neznámy páchateľ pohodil na železnú rudu, ktorá sa nachádzala v prístave. Od hrozivej udalosti prešiel už mesiac, zatiaľ však zostáva bez objasnenia.





Záhadné zmiznutie študenta Michala (20)
Michal záhadne zmizol.

20. 11. 2019 - Neobjasnené

Zmizol iba zopár dní po smrti Violy († 34). Polícia tak žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom Michalovi Stachovi z Prešova, ktorý študuje v Bratislave. Posledná informácia o ňom je zo stredy 20. 11., keď bol behať v hlavnom meste popri brehu Dunaja, odvtedy sa neozval a nie je o ňom žiadna správa. Polícia však disponuje kamerovým záznamom, na ktorom je vidieť skok neznámej osoby z mosta. Domnieva sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nezvestného Michala.





Srb Nikol († 22) zomrel po kopanci do hlavy

8. 12. 2019 - Páchatelia obvinení

Po útoku zatiaľ neznámeho páchateľa utrpel mladý Srb zranenia, ktorým podľahol. Správu, že na zemi na Námestí SNPpred budovou Hlavnej pošty leží muž v bezvedomí, dostala polícia približne o 5.00 hod. Na miesto prišla sanitka a napriek veľkej snahe sa muža nepodarilo zachrániť. Dvoch páchateľov sa podarilo zaistiť v susednom Maďarsku a jedného Macedónčana na Slovensku. Už sú obvinení.