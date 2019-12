Kočner sa zbavuje svojich majetkov: Prepisy robil len deň pred americkými sankciami

Marián Kočner má problém aj za oceánom. Americké ministerstvo financií zaradilo jeho a ďalších šesť s ním spojených firiem na globálny sankčný tzv. Magnitského zoznam.

Ako uvádza portál Denník N, Marián Kočner stihol ešte deň pred tým previesť svoje nehnuteľnosti v komplexe Five Stars Residence na firmu, ktorú vlastnia jeho dcéry. V tejto chvíli nie je jasné, či to je len náhoda alebo to mal kontroverzný podnikateľ vopred naplánované.

Denník upozorňuje na fakt, že o týchto sankciách vedeli aj niektorí predstavitelia slovenskej vlády. Dozvedeli sa to len 24 hodín vopred. Ešte týždeň predtým, teda 2. decembra, Kočner prepísal na svoje dcéry aj ďalšie majetky. Ide o nehnuteľnosti na Cintorínskej ulici v Bratislave.

Kroky, ktoré Marián Kočner podnikol, ho však ochrániť nemusia. Americké ministerstvo financií môže pokojne rozšíriť sankcie aj na jeho rodinu.

Tento zoznam využívajú Američania proti zločincom, ktorí sú zodpovední za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu. „Opatrenie má za účinok zablokovanie akéhokoľvek majetku alebo podielu na majetku Mariána Kočnera alebo jemu blízkych podnikateľských subjektov v rámci americkej jurisdikcie,“ uviedol hovorca veľvyslanca USA v Bratislave Griffin Rozell.