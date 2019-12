Sagan šokoval fanúšikov svojím úprimným vyhlásením: Už vidím koniec

Úprimné slová! Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (29) prekvapil všetkých fanúšikov slovami o konci kariéry. Na budúci rok odštartuje už svoju jedenástu sezónu vo World Tour, najkratšiu, akú kedy mal. Čakajú sa od neho opäť veľké výsledky, preto sú slová o športovom dôchodku veľkým prekvapením.

„Už vidím koniec, no je to viac motivujúce ako desivé,“ povedal čoskoro tridsaťročný cyklista v rozhovore pre portál cyclingnews.com. „Ubehlo to ako nič. Boli roky, keď si ani nepamätám, čo sa dialo, išlo to tak rýchlo. Nemyslím si, že s mojím štýlom jazdenia to môžem ťahať až do 40-ky. Už mi nezostáva veľa rokov, ale je to skôr motivujúce ako desivé, pretože si uvedomujete, že koniec je blízko, a preto by ste si to mali užiť,“ dodal Tourminátor. Zároveň uviedol, že v ďalších rokoch pre neho budú prvoradé najmä výkony, a nie výsledky.

„Pre mňa je najdôležitejšie mať dobré a stabilné výkony. No nie v zmysle výsledkov, ak dosiahnem nejaké dôležité, tak super, ak nie, nevadí. Dôležité je udržať sa v top kondícii. Ak to dokážem, budem mať motiváciu pretekať. No ak po čase uvidím, že sa už neposúvam dopredu, tak sa môžem rozhodnúť, že je čas skončiť. Zo športového hľadiska a hľadiska športovej vedy je to stále ťažšie a profesionálnejšie. Musíte byť neustále v skvelej kondícii. Nie je to len o kempoch, ale musíte poriadne trénovať, dobre sa stravovať a mať dobrý spánok,“ uzavrel Sagan.