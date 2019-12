Pôsobenie HC Košice v domácom stánku ohrozuje dlh 200 000€: Zachránia Steel arénu predajom hotela?

Presťahujú sa do menšieho stánku v Čermeli? Ak Steel aréna (konkrétne združenie Košická aréna, ktoré halu spravuje) nevyrovná dlh voči elektrárňam a vodárňam vo výške 200 000 eur, odstavia vodu, vypnú elektrinu a potom sa domáci hokejový tím môže zbaliť.

Primátor mesta Jaroslav Polaček s poslancami a manažérom arény Igorom Havrilom vo štvrtok večer búrlivo diskutovali o osude tohto zimáka. Spomenuli aj scenár, počítajúci s predajom nového hotela pri športovom stánku. Keď Igor Havrila, generálny manažér Steel arény, vo štvrtok večer predstúpil pred poslancov, netušil, že diskusia dospeje až do invektív a výmeny názorov najmä s primátorom Jaroslavom Polačekom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Toho až zaskočilo, keď sa dozvedel, že záložným katastrofickým scenárom na vykrytie úveru by mohol byť predaj Hotela Aréna, ktorý dokončili len pred májovými MS. „Vyzeráme ako teľatá, lebo finančná komisia sa problémami Steel arény nezaoberala a rieši sa to len cez médiá. Keby ma neoslovili, neviem o tom ani mäkké f,“ vyhlásil poslanec Michal Djordjevič. Polaček na to reagoval, že nemá čo ponúknuť. „Je to zbytočný cirkus, my sme neprišli bojovať s mestom. Na splatenie dlhu máme schválený úver. Čo však bude budúci rok, je otázne,“ stručne konštatoval Havrila.

Hala má 13 rokov a treba ju opravovať, na čo poukázal člen správnej rady združenia a mestský poslanec Róbert Schwarcz: „Problémom je, že divízne závody hlavného sponzora si postupne prestali objednávať ľadovú plochu. Ďalší finančný výpadok priniesli majstrovstvá sveta v hokeji. Zväz ľadového hokeja si prenajal arénu za 390 000 eur na 30 dní! Bežný denný nájom sa pritom pohybuje až okolo 24 000 eur.“

Predajú nový hotel?

Schwarcz vysvetlil, že problémy sa dajú riešiť nielen predajom hotela ako krajnej možnosti, ale aj prenájmom lóží či predajom názvu arény. „Nájom pre zväz sme znížili, lebo sme chceli mať v Košiciach našu reprezentáciu. Máme však svoje stanovy a nič nemôžeme porušiť,“ povedal pred poslancami primátorovi manažér arény Igor Havrila a pridal sa aj zväz.

Otvoriť galériu Zdroj: Zdeněk Kovář

A tak 500-tisíc išlo na každú arénu,“ uviedol hovorca SZĽH Peter Jánošík. Problémy tak má najmä tím HC Košice. Ak sa kompetentní nedohodnú, hokejistov možno čaká sťahovanie do menšej haly. „Nekomentujem to, my dlhy nemáme,“ vyjadril sa stručne a jasne manažér HC Košice. Hlavný sponzor tímu US Steel Košice situáciu nekomentuje.

Pravidlá musia platiť pre všetkých

Jaroslav Polaček, primátor Košíc

Mám záujem pomôcť Steel aréne, ale musia platiť základné pravidlá. Je to o transparentnosti. Keď budeme mať aspoň 99 percent podkladov, nie je problém otvoriť rokovania a hľadať ďalšie možnosti.