Herec Juraj Loj o láske Kanócz: Pracovné ponuky musí Zuzka schváliť

Vždy sa o všetkom radia! Prominentný pár Juraj Loj (36) a Zuzana Kanócz (40) patria medzi najvyhľadávanejších hercov v slovenskom, ale aj v českom šoubiznise. A hoci majú práce vyše hlavy, na prvom mieste sú ich tri malé ratolesti. Ponuky na lukratívne fleky však idú cez poriadne sito, ktoré musia vzájomne schváliť.

Loja už onedlho diváci uvidia v novom jojkárskom seriáli Nový život. Známy herec má za sebou aj prácu na filme u našich českých susedov a svoj talent predvedie aj v ďalšom seriáli Slovania.

Umelec sa tak v poslednej dobe musel poriadne obracať, no vždy mal na pamäti, že jeho rodina je najdôležitejšia. Jeho láska Zuzana stíha tiež makať pred kamerami. Isté však je, že nech by prišla partnerom akákoľvek lákavá ponuka na prácu, zasadnú za spoločný stôl.

„My si vždy so Zuzkou povieme, či do toho ísť, či do toho neísť, či je to zaujímavé. A či to nejako ovplyvní náš rodinný chod, že by som už vôbec nebol doma. A prehodnocujeme,“ priznal Novému Času Loj, ktorý je šťastný, že jeho pracovný diár sa trošku pretriedil a môže byť so svojimi blízkymi. „Snažím sa čo najviac tráviť čas s rodinou. Baterky si dobýjam - chodím liezť a chodím boxovať. To sú také dve veci, ktoré vykonávam sám,“ dodal herec.