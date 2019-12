Jaroslav Spišiak prehovoril o Trnkovi: Na šokujúce nahrávky reaguje spôsobom jeho vlastným

Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak riešil s Dobroslavom Trnkom viacero pracovných záležitostí.

Kanceláriu, ktorú videlo celé Slovensko na videách zo skrytej kamery dôverne pozná. Muž, ktorý sa postavil mafii teraz pre Nový Čas prehovoril o Trnkovi, Kočnerovi aj o tom či má obavu, že si ho v kancelárii tajne nahrávali.

Už niekoľko týždňov otriasajú Slovenskom kauzy, v ktorých rezonuje meno Dobroslava Trnku. Všetko to odštartovala šokujúca nahrávka bývalého generálneho prokurátora a muža z mafiánskych zoznamov Mariána Kočnera. Ten Trnku konfrontoval s obchodovaním s nahrávkou Gorila. „Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Do pi..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, ku…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do pi..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne takisto, ako som dal milión eur za to ja,“ hovorí na nahrávke Marián Kočner Trnkovi. Celý záznam trvá vyše hodinu a vulgárny prejav Kočnera mal tendenciu gradácie až do takých rozmerov, že sa niektoré pasáže stali nepublikovateľné.

Neskôr sa na svetlo sveta dostalo video, na ktorom Trnka s Kočnerom inštalujú skrytú kameru v kancelárii generálneho prokurátora. No a zrejme tou istou kamerou bol nakrútený aj záznam, ktorý zachytáva Jána Počiatka v časoch, keď riadil ministerstvo financií. V kancelárii Dobroslava Trnku riešili okrem iného aj kauzu Lemikon, pri ktorej Slovensko prišlo o 400 miliónov korún. Minister financií žiadal, aby ho generálny prokurátor v kauze podržal.

Jaroslav Spišiak o Trnkovi

Kauzy bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku Spišiaka podľa vlastných slov neprekvapili. O oboch je z minulosti známe, že mali medzi sebou viacero nezrovnalostí.. Keď sme ho vo štvrtok večer stretli na krste knihy o mafii v kultúrnom dome v Dunajskej Strede do rozhovoru Trnkových kauzách sa mu príliš nechcelo. Neskôr však reportérom Nového Času prikývol a spôsobom sebe vlastným prehovoril o Trnkovi, Kočnerovi aj o tom či má obavu, že si ho v kancelárii tajne nahrávali.