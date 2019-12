Skvelý výkon Fialkovej v Hochfilzene: Od bronzu ju delili štyri sekundy!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) obsadila v šprinte na 7,5 km 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene výborné štvrté miesto.

Napriek problémom s kolenom ukázala dobrú bežeckú formu podporenú čistou streľbou a od bronzovej priečky ju delili iba necelé štyri sekundy. Preteky vyhrala Dorothea Wiererová, ktorá sa v tejto disciplíne tešila z triumfu aj na úvodnom podujatí tejto disciplíny v Östersunde.

Dvadsaťdeväťročná Talianka si tak pripísala deviate víťazstvo v individuálnych pretekoch SP v kariére, keď s jednou chybou na ležke dosiahla čas 21:26,5 minúty. Na druhej priečke finišovala bezchybná Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová s mankom 5,9 sekundy a tretia bola Svetlana Mironovová z Ruska s jednou chybou v stojke a so stratou 18,3 s.

Paulína Fialková išla do Hochfilzenu s nejasnými ambíciami, keďže počas prvého kola SP vo švédskom Östersunde si zranila koleno. S ním mala problémy už dlhšie, no pred týždňom v utorok sa na tréningu zhoršili a dokonca musela švédske podujatie opustiť. Odvtedy na Slovensku absolvovala vyšetrenia i rehabilitáciu a až v tento pondelok sa rozhodla, že do Hochfilzenu pocestuje.

Ukázalo sa to ako správna voľba, v piatkovom šprinte predviedla výborný výkon a možno nebyť zdravotných komplikácii, mohla pomýšľať aj na triumf. Z úvodnej ležky vybehla s čistým štítom na desiatom mieste s malým mankom 10,4 sekundy, na stojke vybielila opäť všetkých päť terčov a so stratou 11,2 s na vedúcu Wiererovú sa posunula na štvrtú priečku. Tú si udržala aj na záverečnom kole, kde ešte útočila na tretiu Mironovovú, ale už ju nepredbehla.

Pekný výkon predviedla aj jej sestra Ivona Fialková, ktorá spravila po jednej chybe na oboch položkách a do cieľa prišla na 31. mieste so stratou 1:13,9 minúty. Tretia Veronika Machyniaková vyštartovala ako posledná v poradí s číslom 105 a s čistou streľbou prišla do cieľa na 79. priečke s mankom 2:36,8 min.

Slovenky štartovali iba tri, keďže tesne pred odchodom do Hochfilzenu ochorela Terézia Poliaková, ktorá je na antibiotikách. Znamená to, že Slovensko opäť nepostaví ženskú štafetu rovnako ako pred týždňom vo Švédsku.