Kedysi to medzi nimi iskrilo. Veľa nechýbalo a hviezdy Paríž St. Germain by sa najradšej pobili. Nevedeli sa totiž dohodnúť, kto z nich bude kopať penalty.

Zdá sa, že dnes je situácia medzi Neymarom a Edinsonom Cavanim úplne odlišná. Dokumentuje to momentka zo zápasu Ligy majstrov medzi Parížom a Galatasaray (5:0). V 82. minúte mali Parížania možnosť pokutového kopu a Neymar poslušne podal Cavanimu loptu, aby sa aj on zapísal do streleckej listiny.