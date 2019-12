Prvé reakcie svetových politikov na výsledky volieb: Trump je z Johnsonovho víťazstva nadšený

Americký prezident Donald Trump reagoval v piatok na predbežné výsledky predčasných parlamentných volieb v Británii, podľa ktorých jasne zvíťazila Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona.

Informovala o tom agentúra AFP. "Zdá sa, že v Spojenom kráľovstve to bude veľké víťazstvo pre Borisa," napísal na Twitteri americký prezident, ktorý Johnsona dlhodobo podporuje.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová je presvedčená, že jej nástupcovi Borisovi Johnsonovi sa do konca budúceho roku podarí uzavrieť obchodnú dohodu s EÚ. Uviedla tiež, že ju veľmi teší úspech konzervatívcov, ktorý dosiahli vo štvrtkových parlamentných voľbách. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC.

Na otázku, ako sa Johnsonovi podarilo dosiahnuť, že konzervatívci podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov získali v parlamente väčšinu, keď ona vo voľbách v roku 2017 nebola taká úspešná, Mayová odpovedala, že v týchto voľbách mali ľudia jednoznačný výber: rozhodovali, či chcú, aby sa brexit uskutočnil, a vedeli, že ak budú mať konzervatívci väčšinu, brexit uskutočnia.

Britská Konzervatívna strana získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov. Vyplýva to z výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v 597 zo 650 volebných obvodov. Informovala o tom televízia Sky News.

Po sčítaní výsledkov v 614 zo 650 volebných obvodov získala Konzervatívna strana 338 mandátov, Labouristická strana 200, Škótska národná strana 46 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili osem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala osem poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 14 mandátov.