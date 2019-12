Toto sú tváre hrdinov z Prešova, získali zaslúžené ocenenie: Pri ich výpovediach budete zatajovať dych

Riskovali vlastné životy. Horiace peklo, ktoré nastalo po výbuchu plynu v jednom z bytových domov v Prešove, budú mať hasiči a záchranári pred očami celý život.

Napriek tomu, že do budovy sa im pre zhorené schodisko dostávalo len veľmi ťažko, vrhali sa do plameňov a zachraňovali desiatky ľudí, ktorí sa márne snažili utiecť pred ničivým živlom. Za svoju odvahu a profesionalitu sa dočkali ocenenia od ministerky vnútra Denisy Sakovej. Ako prežívali doslova a do písmena horúce chvíle a kde sa v čase zásahu nachádzali?!

Nezaváhali ani na sekundu.

Napriek plameňom, dymu a rúcajúcej sa budove sa vrhali do priestorov, kde nevedeli, čo ich čaká. Veľkého poďakovania za odvahu sa dostalo záchranárom a hasičom aj od ministerky vnútra Denisy Sakovej. Tá udelila špeciálne ocenenie trom príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ktorí boli na mieste medzi prvými. Veliteľ Peter Bartoš a dvaja hasiči, Kamil Hoško a Tomáš Domen, ktorí sa aj s rizikom straty vlastného života šplhali výťahovou šachtou bez istenia až na 8. poschodie, aby dávali ľuďom, ktorí sa tam nachádzali, inštrukcie. „Oboznamovali ich s tým, ako sa majú správať, kde sa zhromažďovať, aby vedeli, že majú ísť k oknám, kde ich čakali ďalší hasiči, ktorí ich potom evakuovali. Za tento hrdinský čin sú spravodlivo ocenení. Všetkých očakávame v januári v Bratislave, kde ich čaká prekvapenie,“ prezradila ministerka.

Šplhali bez istenia

Hoci patrí medzi najväčších hrdinov, v súkromí je hasič Tomáš Domen veľmi skromný chlap. Ako sám priznáva, keď vstúpili do domu, nebolo mu všetko jedno. „Keď sme vošli dovnútra bytovky, zistili sme, že schodisko tam nie je. Hľadali sme preto cestu, ako sa dostať hore. Jedinou možnosťou bola výťahová šachta. Pri troške šťastia to vyšlo,“ priblížil Tomáš. Ako hasič pracuje už 16 rokov. Na druhé poschodie sa spolu s kolegom Kamilom Hoškom dostali rebríkom. „Tam sme vošli do výťahovej šachty a postupne sme si podávali dýchacie prístroje aj materiál. Kontrolovali sme jednotlivé poschodia a čo sa dalo, to sme uhasili. Kdesi sme našli ťažné lano na auto, z neho sme si neskôr urobili aspoň provizórne istenie,“ vysvetlil Domen. „Ľudí sme sústredili na jedno miesto a nasmerovali sme ich do miest, odkiaľ sa očakávala záchrana. Musím povedať, že boli veľmi disciplinovaní,“ vysvetlil statočný muž, ktorý sa na vyššie poschodia už nedokázal dostať, lebo v nich horel priamy oheň. Všetkým trom udelili ocenenie za Hrdinský čin.

Stavebná komora: Traja robotníci nie sú hlavnými vinníkmi

Stavebná komora SR (SKSR) podala v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove trestné oznámenie pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí. Podľa ich názoru trojicu obvinených robotníkov, ktorých sudca poslal do väzby, nemožno považovať za hlavných vinníkov. „Zaistení robotníci vykonávali stavebné práce na prerážaní podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod. Mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie,“ vysvetlil prezident komory Ivan Pauer pre agentúru SITA s tým, že sa vynára aj otázka, prečo plyn nevybuchol v mieste narušenia. Podľa Pauera by sa nemala považovať za hlavnú príčinu výbuchu údajne niekoľko dní hromadeného plynu v bytovom dome. „Mohol byť maximálne len sekundárnym spúšťačom, ak naozaj ním bol,“ tvrdí a zároveň sa pýta, prečo nikto nekonal, ak v bytovom dome niekoľko dní cítili zápach. „Na čo čakali?“ kladie na záver otázku Pauer.

Štefan Straka

Otvoriť galériu Štefan Straka, záchranár z Vysokých Tatier, psík Ziro a hasič Urban Popovič Zdroj: nov „Bol som v podobnej situácii v Arménsku v roku 1988. U nás som však v podobnej situácii nezasahoval. Mojou a Zirovou úlohou bolo vyhľadávať ľudí, ktorí tam mohli byť uviaznutí. Bol som ešte v nedeľu na dvanástom poschodí vyhľadávať nezvestnú ženu. Žiaľ, to sa nepodarilo,“ uviedol Š. Straka. „Ja som strojník a obsluhoval som plošinu. Bol to zásah, ktorý sa nestáva každý deň. Dával som pozor aj na psíka, aby nespadol,“ doplnil U. Popovič.

Ivo Mikovčík

„Ešte som nezasahoval pri takejto príležitosti a dúfam, že ani nikdy nebudem. Potrebovali sme dostať dole pani, ktorá bola imobilná, a našťastie sa to zdarne podarilo.“

Tomáš Domen

„Šplhali sme sa vo výťahovej šachte. Netuším, ako dlho nám to trvalo, kým sme sa dostali na ôsme poschodie. V takých chvíľach myslíte len na jedno, aby ste tam boli čím skôr a ľudí zachránili.“