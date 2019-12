Člen predsedníctva strany Doma dobre a moslim Akbari: Drsná kritika spojenia s Kotlebom

Nepríjemné prekvapenie. Asad Akbari (50) sa narodil v Afganistane, no na Slovensku žije už viac ako 30 rokov.

Pred časom sa rozhodol stať členom predsedníctva politickej strany Doma dobre, ktorej hlavným cieľom mala byť podpora slovenských poľnohospodárov. Nedávno sa však táto strana, ktorú vedie bývalý člen SNS či minister za HZDS Vladimír Chovan (56), dohodla na spoločnej kandidátke s fašistickou ĽSNS, čo rozhnevalo viacerých jej členov.

Akbari tento krok kritizuje a tvrdí, že spojenectvo s ľudákmi bolo pre neho šokom. Akbari sa netají tým, že je moslim a podniká v poľnohospodárskej výrobe, preto sa cez politiku snažil zlepšiť pomery na Slovensku. Do strednej Európy sa presťahoval dávno, žije tu desiatky rokov a má slovenské občianstvo. O tom, že by jeho strana mala vstúpiť do spojenectva s kotlebovcami, nemal ani tušenia.

„Dozvedel som sa to z médií a z telefonátov od našich členov. Prvý dojem bol šok. Minimálne 3,5 roka hlásame pred ľuďmi, hlavne pred poľnohospodármi, že sme stredová pragmatická strana a skôr od stredu doľava a zrazu spojenectvo s krajnou pravicou,“ začína rozprávať Akbari. Problémom sa pre neho stalo aj to, že práve ĽSNS zneužíva tému okolo moslimov na zvyšovanie svojej popularity. Vladimír Chovan ako predseda strany ho však vôbec nekontaktoval.

Pri predstavovaní dohody s kotlebovcami hovoril, že neriešia ich extrémistické vyjadrenia, ale ide im o ich agrárnu agendu. Akbari však má na ĽSNS jasný názor. „Nepoznám obsah dohody s ĽSNS. Je to strana, ktorá hlása hodnoty, s ktorými nesúhlasí drvivá väčšina tejto spoločnosti. Treba si uvedomiť a nahlas povedať jedno - v demokratickej spoločnosti a v srdci EÚ, kde žijeme, nemajú miesto nenávisť, zloba, xenofóbia a akékoľvek prejavy nenávisti,“ vysvetľuje Akbari.

Urážky náboženstva

Viacerí predstavitelia ĽSNS hovoria, že islam, ktorý Akbari vyznáva, je „krutý a neľudský systém“. Odsúdený rasista Milan Mazurek zase tvrdil, že „povoľuje pedofíliu, zoofíliu, dokonca aj nekrofíliu“ a je „obyčajným dielom diabla“. Akbari je z takýchto slov znechutený. „Vyjadrenia takéhoto typu sú urážkou nielen pre jednotlivca inej príslušnosti žijúcej v tejto spoločnosti, ale dovolím si tvrdiť, že aj pre rodených občanov tejto krajiny.

Sú to výroky, ktoré nie sú pravdivé. Nikdy som otázku náboženstva neriešil, ani riešiť nebudem. Ľudia majú svoje slobody, do ktorých nesmie nikto žiadnym spôsobom zasiahnuť,“ hnevá sa Akbari s tým, že na Slovensku vyrastal a založil si tu aj rodinu. „Hlásam o sebe, že som Slovák, iba s tým rozdielom, že som sa tu nenarodil,“ dodáva.

Sklamaný je najmä z toho, že pôvodným cieľom strany bola záchrana slovenského poľnohospodárstva, a nie priživovanie nenávisti v spoločnosti. Teraz zvažuje, či bude ďalej pokračovať v politike v strane Doma Dobre.povedal.

Kto je Asad Akbari