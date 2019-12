Briti si vyberajú medzi Johnsonom a Corbynom: Slovenskí odborníci tipujú víťaza

Ak Boris Johnson nezíska po voľbách parlamentnú väčšinu, cesta k brexitu môže byť ešte zdĺhavá. Zhodli sa na tom vydavateľ portálu Euractiv.sk a výskumná pracovníčka Globsecu Zuzana Podracká.

V prípade, že vládu bude zostavovať aktuálny líder Labouristickej strany Jeremy Corbyn, v hre je aj ďalšie referendum, pretože sa bude musieť opierať o podporu viacerých strán. Štvrtkové parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve rozhodujú aj o živote miestnych Slovákov. Najpravdepodobnejším scenárom je podľa Geista víťazstvo konzervatívcov.

„A to tak, že budú mať tesnú väčšinu v parlamente a je pravdepodobné, že potom sa Johnsonovi podarí dotiahnuť brexit do 31. januára a bude to brexit s dohodou,“ uviedol. Konzervatívna strana prešla vnútornými zmenami po hlasovaní v poslaneckej snemovni, ktorého cieľom bolo zabrániť odísť Veľkej Británii z EÚ bez dohody, upozorňuje Podracká. Zo strany už odišlo 21 poslancov, ktorí tvorili jej proeurópske krídlo a nekandidujú za ňu vo voľbách, čo posilní Johnsonovu pozíciu v prípade, že sa mu podarí získať väčšinu.

Menej pravdepodobným je zostavenie koaličnej vlády opozičným lídrom labouristov Jeremym Corbynom, ktoré vyvoláva viacero otáznikov. Geist si myslí, že Corbynova vláda by brexit mohla oddialiť, pretože si vyžaduje vyriešenie mnohých vnútroštátnych otázok. „Liberálni demokrati by požadovali ďalšie referendum o brexite a Škóti zas referendum o nezávislosti Škótska, a to by boli ešte veľmi dlhé rokovania,“ uviedol Giest a dodal, že Corbyn by nemal inú možnosť, ako požiadať EÚ o ďalší odklad brexitu. Británia si vyžiadala odklad už trikrát. Geist si však myslí, že ak by chcel Corbyn zorganizovať ďalšie referendum, pre členské štáty by nemal byť problém poskytnúť mu na to čas.

Líder konzervatívcov Johnson bude podľa Geista po brexite „tlačiť na to, aby v krajine okresal počet ekonomických migrantov, pretože to je jeho program. Prechodné obdobie raz skončí a už počas neho bude náročnejšie dostať sa do Veľkej Británie. Ľudia, ktorí nemajú regulárne bývanie a pracovný kontrakt na určitú dobu, pre nich sa situácia začne výrazne komplikovať,“ vysvetlil. Podľa Podrackej sa ani jedna z dvoch hlavných strán nehlási k návratu voľného pohybu osôb po brexite. „Labouristi sa hlásia k tomu, že občania EÚ, ktorí už žijú v Británii, by mali mať právo ostať a ich rodiny by mali mať právo sa k ním pridať. Migráciu vnímajú v kontexte nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, čo znamená, že migračnú politiku budú do veľkej miery diktovať potreby britského pracovného trhu. Corbynova strana zároveň prisľúbila rovnaké pracovné podmienky pre všetkých, ktorí majú a získajú právo žiť a pracovať vo Veľkej Británii,“ vysvetlila Podracká.

Konzervatívci podľa nej zmiernili svoju rétoriku a dištancovali sa od politiky zavádzania kvót a orientovali sa na rétoriku kontroly nad imigračným procesom, a rovnako ako labouristi hovoria o tom, že by prispôsobili pravidlá potrebám britského pracovného trhu. Zásadným problém je podľa nej, že strany nekomunikujú to, ako by ich politika vyzerala v prípade víťazstva vo voľbách.

Voliči vo Veľkej Británii rozhodujú vo štvrtok 12. decembra o budúcom smerovaní svojej krajiny v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú tretími voľbami v poradí za posledných päť rokov. Volí sa v 650 volebných obvodoch v Anglicku, Walese, Škótsku a Severnom Írsku. Volebné miestnosti sa otvorili o 07:00 miestneho času (08:00 SEČ) a zatvoria sa o 22:00 (23:00 SEČ). Občania vyberajú všetkých 650 poslancov dolnej komory parlamentu. Väčšina výsledkov by mala byť známa v piatok v skorých ranných hodinách.