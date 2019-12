Útočník zastrelil v Iraku 6 ľudí: Demonštranti vzali spravodlivosť do vlastných rúk, muža obesili

Krutosti v irackom Bagdade, ktorý zachvátili masové protivládne demonštrácie, už nepáchajú len štátne bezpečnostné zložky a proiránske milície, ale aj niektorí demonštranti.

Vo štvrtok sa na internete objavili zábery, ktoré šokovali aj samotných lídrov protivládnych protestov a okamžite sa od nich dištancovali. Na námestí Wathbá v centre Bagdadu došlo vo štvrtok najskôr k ďalšiemu útoku proti demonštrantom, keď do protestujúceho davu začal strieľať neznámy ozbrojenec. Ten zabil najskôr dvoch majiteľov obchodíkov na námestí a následne aj štyroch demonštrantov.



Podobné útoky proti demonštrantom sú v Iraku takmer na dennom poriadku, nezvyklé však bolo to, čo nasledovalo. Nahnevaným demonštrantom sa podarilo strelca premôcť a odzbrojiť. Tým to však neskončilo a niektorí z nich doňho začali surovo kopať a biť ho a následne jeho bezvládne telo obesili na dopravný stĺp.



Od tohto činu sa vzápätí dištancovali aj lídri protivládnych protestov, ktorých centrom je susedné námestie Tahrír. "Nemôžeme dopustiť, aby bol obraz našej čistej revolúcie takto pošpinený. Preto vyhlasujeme, že my, nenásilní demonštranti, nemáme nič spoločné s tým, čo sa stalo dnes ráno na námestí Wathbá," uvádza sa v stanovisku lídrov protestného hnutia.