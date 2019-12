Americká Snemovňa rozhodla: Sankcie voči dvom ruským projektom plynovodov

Americká Snemovňa reprezentantov schválila v stredu návrh zákona o výdavkoch na obranu vo výške 738 miliárd dolárov a súčasťou návrhu sú aj schválené sankcie voči dvom ruským projektom plynovodov, ktoré majú privádzať ruský zemný plyn do Nemecka a Turecka. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Sankcie voči projektom zrejme zvýšia napätie vo vzťahoch s Nemeckom a Tureckom. Spojené štáty argumentujú, že plynovody spôsobia závislosť Európy od ruských dodávok, čo predstavuje národnú bezpečnostnú hrozbu. Ide o ruské projekty plynovodov Severný prúd 2 (Nord Stream 2) a Turecký prúd (Turkstream).

Podľa amerického návrhu zákona je plynovod Severný prúd 2 - obrovský energetický projekt, ktorý bude privádzať plyn cez Baltské more do Nemecka - "nástrojom nátlaku a politického ovplyvňovania", ktorý oslabí vzťahy USA s Nemeckom a Európou. Návrh zákona zavádza sankcie proti plavidlám zapojeným do kladenia potrubia pre oba projekty Severný prúd 2 a Turecký prúd, ale aj proti cudzincom, ktorí týmto plavidlám pomáhajú.

Plynovod Turecký prúd bude prepravovať ruský plyn cez Čierne more do Turecka a nakoniec tiež do východnej Európy. Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil, že tento návrh zákona podpíše, ak ho Senát do konca týždňa schváli, čo sa aj očakáva. Trump môže ukončiť tieto sankcie, ktoré majú platiť päť rokov, ak americkému Kongresu dokáže, že Spojené štáty "minimalizovali" schopnosť Kremľa využiť projekty pre jeho vlastné politické záujmy.

Návrh zákona o obrovských výdavkoch na obranu takisto oficiálne zabraňuje tomu, aby Turecko dostalo americké stíhačky F-35. Dôvodom je, že Ankara nakúpila ruské systémy protivzdušnej obrany S-400, čo je podľa Washingtonu hrozbou pre záujmy USA. Prezident zaznamenal aj víťazstvo, keďže zákonodarcovia mu schválili vytvorenie americkej vesmírnej sily ako šiestej nezávislej zložky armády.

Návrh legislatívy počíta i s 12 týždňami platenej rodičovskej dovolenky pre približne 2,1 milióna federálnych zamestnancov.