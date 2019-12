Rodičia celý čas netušili, aké zákerné ochorenie ohrozuje ich deti: Čierny kašeľ v martinskej škôlke!

Nebezpečné ochorenie! Mnohí rodičia, ktorí dennodenne prechádzajú bránkou Evanjelickej materskej škôlky na Divadelnej ulici v Martine, ani netušia, že ich ratolesti boli pred pár dňami v bezprostrednej blízkosti dieťaťa nakazeného čiernym kašľom.

Novému Času výskyt zákerného infekčného ochorenia potvrdil riaditeľ škôlky Jozef Sopoliga: „Táto informácia bola aktuálna zhruba pred piatimi týždňami. My ako zriaďovateľ sme sa o situácii dozvedeli až od rodičov dieťaťa, ktoré je momentálne po inkubačnej dobe, je zdravé a do kolektívu sa vrátilo. Vianočné programy v škôlke fungujú podľa plánov, deti máme zdravé.“ O tom, že malé deti môžu byť ohrozené čiernym kašľom, mnohí rodičia ani netušili.

„Chodím tadeto so synom do školy každý deň a nikto mi to nepovedal. Keby som mala dieťa v škôlke, asi by som sa aj nahnevala, ak by mi takéto riziko škôlka utajila,“ povedala jedna z mamičiek. Hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Daša Račková uviedla: „Dieťa, u ktorého bol diagnostikovaný ošetrujúcim lekárom čierny kašeľ na základe klinických príznakov, bolo liečené, vrátane ATB liečby v domácom prostredí. Do materskej školy nastúpilo 25. 11. 2019. Iné prípady ochorenia v MŠ hlásené neboli.“