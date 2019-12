Zničený panelák v Prešove bude búrať technika z Česka, na Slovensku takú nezohnali

Do Prešova smeruje technika z Česka, ktorá bude demolovať vrchné poschodia bytového domu na Mukačevskej ulici, ktorý v piatok (6. 12.) poškodil výbuch plynu.

Počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove to povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová. "Stroj ide z Česka, lebo, žiaľ, na Slovensku, ani nikde inde bližšie sme nezohnali taký, ktorý by mal 67-metrové rameno. Je zákaz priblíženia sa do blízkosti bytového domu, lebo hrozí jeho zrútenie. Toto je jediný stroj, ktorý má dostatočne dlhé rameno na to, aby vlastne mechanizmus likvidoval bytový dom a človek sa nemusel ani priblížiť," uviedla Turčanová.

Keďže ide o nadrozmerný náklad, po hranice ho budú sprevádzať českí policajti. "Slovenská strana potom bude pokračovať, aby sa stroj dostal na miesto demolácie bezpečne a včas. Zároveň komunikujeme so statikom, ale aj so znalcom v oblasti statiky, či bude potrebné búrať celú bytovku, alebo len poškodené časti poschodí, pretože poškodená je celá bytovka. Neexistuje schodište, neexistujú šachty, takže oprava bude veľmi nákladná, ak by sme mali zachraňovať. Zároveň musíme komunikovať aj s poisťovňami, pretože ide o majetok ľudí," priblížila Turčanová.

Mesto od vlády dostalo pomoc v podobe milióna eur. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy. V prípade potreby je vláda pripravená sumu zvýšiť.Mestskí poslanci v stredu schválili zásady, podľa ktorých ľudia, ktorých zasiahla tragédia, dostanú financie na preklenutie situácie a následne bude rozdelená zvyšná suma.

Podľa primátorky, ak sa obyvatelia bytovky rozhodnú, že sa zložia a postavia si novú na tom istom mieste, mesto to bude rešpektovať. "Sú vlastníci bytov, my nemôžeme za nich rozhodovať. My im máme uľahčiť túto ťažkú situáciu a v tomto im chce byť mesto Prešov naozaj nápomocné," dodala Turčanová.

Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov a jedna osoba je nezvestná. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu popoludní.