Strach v Družstevnej pri Hornáde: Hasiči zasahovali pre neznámu bielu látku, traja ľudia skončili v nemocnici

Pre nahlásenie neznámej bielej látky zasahovali v utorok (10. 12.) popoludní hasiči v Družstevnej pri Hornáde v okrese Košice-okolie.

Hygienici potvrdili, že takzvaný antrax sa v látke nenachádzal. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Roman Keruľ.

Ako povedal, išlo o tuhú bielu látku pred vchodom na pozemok, ktorú nahlásili v blízkosti vstupu do rodinného domu. Do nemocnice transportovali spolu troch ľudí, ktorí s ňou prišli do kontaktu. Privolaná bola aj polícia.

Na mieste udalosti zasahovalo sedem profesionálnych hasičov z hasičskej stanice Košice s troma kusmi hasičskej techniky. Zásah realizovali v dýchacích prístrojoch a v ochranných odevoch. "Celý podozrivý materiál bol zozbieraný do väčšieho, približne 40-litrového kontajnera spolu so zeminou. Následne bola vykonaná dekontaminácia zasahujúcich hasičov," spresnil Keruľ.

Neznámu látku odovzdali na rozbor Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. "RÚVZ krátko po 23.00 h informoval operačné stredisko HaZZ v Košiciach o negatívnom výsledku. Pracovníci RÚVZ podrobili odobranú vzorku analýze a zistili, že Bacillus anthracis, čiže takzvaný antrax, sa v látke nenachádzal," dodal.