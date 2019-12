Inter nezvládol zápas proti Barcelone, Škriniar skončil v Lige majstrov

Futbalisti Borussie Dortmund postúpili do osemfinále Ligy majstrov. V dueli F-skupiny vyhrali nad Slaviou Praha 2:1 a v tabuľke predstihli Inter Miláno, ktorý doma prehral s oslabenou Barcelonou 1:2.

V utorok si postup zabezpečili aj FC Liverpool, SSC Neapol, FC Valencia, FC Chelsea a Olympique Lyon.

Obhajca trofeje z Liverpoolu vyhral E-skupinu, keď na ihrisku Red Bullu Salzburg triumfoval 2:0, Neapol ide ďalej z druhej priečky po hladkom domácom triumfe nad KRC Genk 4:0. V drese SSC sa hetrikom blysol Arkadiusz Milik.

Inter Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom potreboval proti FC Barcelona získať minimálne rovnaký počet bodov ako Dortmund v dueli so Slaviou. Barcelona nastúpila vzhľadom k istote postupu bez viacerých opôr na čele s Lionelom Messim a v 23. minúte ju zblízka poslal do vedenia Carles Perez. Minútu pred prestávkou potom vyrovnal Romelu Lukaku prízemnou strelou z hranice šestnástky, ale nádeje Interu definitívne pochoval v 86. minúte Anssumane Fati strelou spoza šestnástky cez brániaceho Škriniara, ktorý k nemu mneskoro dostúpil - 1:2. Pred Inter sa na postupovú pozíciu predral Dortmund. Ten viedol nad Slaviou zásluhou Jadona Sancha od 10. minúty. Tomáš Souček síce ešte do prestávky vyrovnal, no Julian Brandt v 61. minúte strelou z uhla k bližšej žrdi rozhodol.

V H-skupine si postup zahatal dovtedajší líder tabuľky Ajax Amsterdam domácou prehrou 0:1 s Valenciou, ktorú v 24. minúte zariadil Rordigo pohotovou strelou zvnútra šestnástky. Španielsky tím ide do osemfinále z prvej priečky, druhú si zabezpečila Chelsea triumfom nad Lille 2:1. Londýnčania potrebovali doma vyhrať a ich plány začal napĺňať už po necelých dvadsiatich minútach Tammy Abraham, ktorý po spätnej prihrávke Williana otvoril skóre. Cesar Azpilicueta potom v 35. minúte pridal hlavou druhý gól a Lille už v závere iba skorigovalo.

Olympique Lyon sa v G-skupine pridal k už postupujúcemu Lipsku, keď s ním remizoval 2:2. Domáci zmazali dvojgólové manko a postupový bod im zariadil v 82. minúte gólom Memphis Depay. Bundesligista viedol v polčase 2:0, penalty premenili Emil Forsberg i Timo Werner. Z hry vypadol Zenit Petrohrad. Ten prehral na ihrisku Benficy Lisabon 0:3 a skončil až štvrtý aj bez Európskej ligy. Slovenský krídelník Róbert Mak naskočil za Zenit v 89. minúte.

Istotu účasti v osemfinále súťaže už v predstihu mali FC Barcelona, Bayern Mníchov, Juventus Turín, RB Lipsko, Manchester City, Paríž St. Germain, Real Madrid a Tottenham Hotspur.

Liga majstrov 2019/2020 vo futbale - 6. kolo skupinovej časti - utorok:

E-skupina:

SSC Neapol (Tal.) - KRC Genk (Belg.) 4:0 (3:0)

Góly: 3., 26. a 38. Milik (tretí z pok. kopu), 74. Mertens (z pok kopu)

Patrik Hrošovský (Genk) odohral celý zápas

Red Bull Salzburg (Rak.) - FC Liverpool (Angl.) 0:2 (0:0)

Góly: 57. Keita, 58. Salah

Konečná tabuľka E-skupiny:

1. Liverpool 6 4 1 1 13:8 13 - postup do osemfinále LM

2. Neapol 6 3 3 0 11:4 12 - postup do osemfinále LM

3. Salzburg 6 2 1 3 16:13 7 - účasť v šestnásťfinále EL

4. Genk 6 0 1 5 5:20 1

F-skupina:

Borussia Dortmund (Nem.) - Slavia Praha (ČR) 2:1 (1:1)

Góly: 10. Sancho, 61. Brandt - 43. Souček, ČK: 77. Weigl (Dortmund)

Inter Miláno (Tal.) - FC Barcelona (Šp.) 1:2 (1:1)

Góly: 44. R. Lukaku - 23. C. Pérez, 87. Ansu Fati

Milan Škriniar (Inter) absolvoval celý duel

Konečná tabuľka F-skupiny:

1. Barcelona 6 4 2 0 9:4 14 - postup do osemfinále LM

2. Dortmund 6 3 1 2 8:8 10 - postup do osemfinále LM

3. Inter 6 2 1 3 10:9 7 - účasť v šestnásťfinále EL

4. Slavia 6 0 2 4 4:10 2

G-skupina:

Olympique Lyon (Fr.) - RB Lipsko (Nem.) 2:2 (0:2)

Góly: 50. Aouar, 82. Depay - 9. Forsberg (z pok. kopu), 33. Werner (z pok. kopu)

Benfica Lisabon (Portug.) - Zenit Petrohrad (Rus.) 3:0 (0:0)

Góly: 47. Cervi, 59. Pizzi (z pok. kopu), 79. Azmún (vlastný), ČK: 56. Santos (Zenit)

Róbert Mak (Zenit) hral od 89. min

Konečná tabuľka G-skupiny:

1. Lipsko 6 3 2 1 10:8 11 - postup do osemfinále LM

2. Lyon 6 2 2 2 9:8 8 - postup do osemfinále LM

3. Benfica 6 2 1 3 10:11 7 - účasť v šestnásťfinále EL

4. Zenit 6 2 1 3 7:9 7

H-skupina:

FC Chelsea (Angl.) - Olympique Lille (Fr.) 2:1 (2:0)

Góly: 19. Abraham, 35. Azpilicueta - 79. Rémy

Ajax Amsterdam (Hol.) - FC Valencia (Šp.) 0:1 (0:1)

Gól: 24. Rodrigo, ČK: 90.+ Gabriel

Konečná tabuľka H-skupiny:

1. Valencia 6 3 2 1 9:7 11 - postup do osemfinále LM

2. Chelsea 6 3 2 1 11:9 11 - postup do osemfinále LM

3. Ajax 6 3 1 2 12:6 10 - účasť v šestnásťfinále EL

4. Lille 6 0 1 5 4:14 1