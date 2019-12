Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská: Koniec vo vláde po hádkach s Ficom

Definitíva. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (42) sa po mesiacoch nezhôd so šéfom strany Smer Robertom Ficom (55) rozhodla skončiť vo vláde.

Problémy mala najmä pre reformu nemocníc, ktorú po roku príprav nedokázala pretlačiť v parlamente. Podporu jej pritom vyjadroval aj sám premiér Peter Pellegrini (42), no bezvýsledne. Kalavská už dnes s demisiou kontaktuje Prezidentský palác.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Necelé tri mesiace do volieb bude musieť rezort zdravotníctva viesť nový človek. Jedna z najbližších spolupracovníčok Pellegriniho Kalavská končí po tom, čo jej v Národnej rade neprešlo viacero zákonov. Najväčšiu pozornosť vzbudzovala tzv. stratifikácia nemocníc, čiže ich rozdelenie podľa dôležitosti a jednotlivých výkonov. Minulý týždeň však v parlamente nepodporili poslanci ani povinné očkovanie detí v materských školách. Kalavská si po tomto povedala dosť a v pondelok podvečer z ministerstva informovali, že sa rozhodla podať demisiu. Dnes má preto tomu kontaktovať prezidentský palác, keďže funkcie ju musí zbaviť hlava štátu.

Drsné odkazy

Kuriózny spor medzi smerákmi a ich vlastnou nominantkou sa ťahal dlhé mesiace. Ešte v lete ministerka informovala o tom, že jej rezort pripravil dôležitú reformu, ktorá mala zlepšiť zdravotníctvo na Slovensku. Od začiatku jej polená pod nohy hádzal najmä Fico, ktorý tvrdil, že v dôsledku nového zákona sa budú rušiť malé nemocnice. Kalavská oponovala tým, že ide iba o ich špecializáciu a nie rušenie. „Pani ministerka by si mala uvedomiť, že nemá patent na rozum. A že poslanci Národnej rady nie sú jej sluhami a že nebudeme robiť, čo si pani ministerka len tak zaumieni,“ odkazoval jej Fico.

Minulý týždeň spory vyvrcholili tým, že poslanci Smeru, ktorý ju nominoval, odmietli reformu podporiť, a tak zákon Pellegrini stiahol z rokovania. Kalavská už vtedy ponúkla svoju funkciu a spustila tvrdú kritiku. „Keď máte infarkt, rakovinu, tak vám je úplne jedno, aká je doba po voľbách. Štát je na to, aby sa staral. Každý sa oháňa tým, že by to bolo politicky zlé. Nie je politicky zlé, že sa o vás nemá kto starať? Že chodíte k doktorovi a neviete ho nájsť? Že ležíte na oddelení, kde vám nevedia pomôcť? V stredu som mala chuť, stále má človek chuť odísť, pretože tak, ako sa správa niekto k svojmu ministrovi, ako sa správali ku mne, si myslím, že nie je adekvátne. Cítila som sa veľmi zle,“ opisovala problematické vzťahy ministerka. Sama zvažovala, či jej stojí za to zostať ešte tri mesiace na ministerstve. „Ja som mala vždy len jeden záujem, a tým bol pacient. Asi sa to v slovenskej politike nenosí. Teda je to asi trápne. Nenašlo to odozvu,“ uzavrela Kalavská. Pellegrini sa ju snažil ešte presvedčiť, no neúspešne.

Kto je Kalavská (42)