Martina Stümpel konečne videla v zápase oboch svojich chlapov: Jožko túžil hrať dovtedy, kým si zahrá so synom!

Už pokojne môže zavesiť korčule na klinec a odísť do hokejového dôchodku. Hokejový majster sveta Jozef Stümpel (47) splnil sen celej rodine. V sobotu si totiž v jednom tíme Žiaru nad Hronom a dokonca aj v prvom útoku zahral so svojím synom Oliverom (16). Stalo sa tak v zápase 12. kola II. ligy, v ktorom Žiar vyhral nad Partizánskym 5:1. Výsledok pečatil práve Oliver, ktorému nahrával jeho otec Jozef!

Mladý Oliver Stümpel ide úspešne v šľapajach svojho slávneho otca, veď má iba 16 rokov a už je v reprezentačnom výbere do 18 rokov. „Som na mojich chlapov nesmierne hrdá, to sa nedá slovami ani opísať, ako som sa cítila na tribúne, keď som ich v sobotu videla hrať bok po boku v jednom tíme,“ povedala Novému Času dojatá Jožkova manželka a Oliverova mamina – Martina. „Jožko vždy sníval o tom, že si raz zahrá so synom v súťažnom zápase. Hovoril, že bude hrať dovtedy, pokiaľ sa tak nestane,“ zasmiala sa hrdá paní Stümpel. Na otázku, kedy sa syn Oliver o tomto zápase dozvedel, odvetila: „On je kmeňovým hráčom Nitry, ale minulý víkend mali voľno, tak sa mu vybavilo hosťovanie. Vedel o tom vopred aj o tom sníval, že si raz zahrá spolu s otcom.“

Práve mladý Oliver pečatil víťazstvo Žiaru nad Partizánskym gólom na 5:1. „Bola to taká čerešnička na torte. To, že som mohol hrať s otcom, znamená pre mňa veľmi veľa. Užíval som si to a som veľmi šťastný a hrdý,“ reagoval Stümpel junior a jeho slávny otec – bývalý hráč NHL a majster sveta z roku 2002, dodal: „O tomto momente som roky sníval a som rád, že sa mi to aj splnilo. Oliver musí ďalej na sebe tvrdo makať, aby napredoval.“