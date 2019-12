Mesto Prešov sa chce o rodiny z vybuchnutého paneláku postarať: Bude im preplácať nájom

Mesto Prešov uvažuje o preplácaní nájomného rodinám z bytového domu na Mukačevskej ulici zničeného výbuchom plynu.

Agentúre SITA to potvrdila primátorka Prešova Andrea Turčanová. Predpokladá, že príspevok by sa mohol vyplácať pol roka, keďže je už podľa nej isté, že aj keby bytovku úplné nezbúrali, všetky rodiny budú potrebovať v najbližšom období nové bývanie.

„Teraz hovorím nie o vlastníkoch, ale o tých, ktorí tam bývali, aj o podnájomníkoch, ktorí tiež prišli o všetko, aj keď to nebol byt v ich vlastníctve. Chceme šesť mesiacov uhrádzať nájomné vo výške 300 eur, aby mohli uhradiť akékoľvek nájomné a náklady spojené s bývaním už kdekoľvek, či to bude v mestskom byte alebo v nejakom inom, aby naozaj nebolo potrebné ich ešte traumatizovať a zaťažovať ďalšími vecami,“ povedala primátorka.

Na oficiálny účet mesta Prešov prišlo na pomoc ľuďom zasiahnutým piatkovým výbuchom plynu do pondelkového poludnia viac ako 1,4 milióna eur od individuálnych darcov. V tejto sume nie je zahrnutá finančná pomoc z Úradu vlády SR, ktorá už takisto prišla na špeciálny účet vytvorený mestom.

„Chcela by som sa týmto poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa zmobilizovali a prispeli. Aktuálne máme na mestskom účte, ktorý bol zriadený práve pre pomoc postihnutým obyvateľom, peniaze v objeme 1,4 milióna eur, čo je z môjho pohľadu neuveriteľná suma. Zároveň môžem potvrdiť, že aj sľúbené peniaze z úradu vlády sú na účte a to je ďalší milión, takže som veľmi rada a naozaj veľmi ďakujem, ani slová nenachádzam, ako poďakovať ľuďom, že pomohli,“ povedala primátorka.

Na mestskom úrade podľa nej pripravujú návrh modelu, ako postupovať pri rozdeľovaní týchto peňazí. „Aby sme naozaj pomohli tým, ktorí boli postihnutí najviac. Ale aby sme dokázali pomôcť aj tým, ktorí majú len rozbité okná alebo poškodené autá. Budeme sa snažiť, aby sa čím skôr táto suma dostala k občanom, ktorí boli postihnutí,“ dodala s tým, že prerozdelia aj peniaze z iných zbierok.

O spôsobe rozdeľovania financií budú rokovať na stredajšom zasadnutí zastupiteľstva. „Ešte kolegovia zvažovali, či to musí byť formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), alebo či nebude stačiť len uznesenie Mestského zastupiteľstva, keďže hovoríme v prvom rade o darcovských peniazoch a to nie sú verejné zdroje, ktoré podliehajú VZN. Možno to bude len uznesením, aby bol ten princíp zachovaný a aby o ňom všetci vedeli,“ vysvetlila Turčanová.

Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V súvislosti s prípadom výbuchu plynu v obytnom bloku v Prešove obvinil v nedeľu 8. decembra krajský vyšetrovať tri osoby a prokuratúre predložil podnet na ich väzobné stíhanie. V pondelok o väzbe rozhoduje Okresný súd v Prešove. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.