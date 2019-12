Ušľachtilý nápad gymnazistov z Prešova: Namiesto dozvukov pomoc učiteľke, ktorej domov zničil výbuch plynu!

Pomáha naozaj každý! Tragédia v Prešove zasiahla aj tamojších študentov, ktorí sa vykašľali na maturitnú párty a radšej pomôžu poškodeným rodinám z paneláka smrti. Je totiž medzi nimi aj ich profesorka.

Študenti z Gymnázia Jána Adama Raymana sa prihlásili do súťaže Magazínu Klocher o peniaze na "dozvuky" čo je vlastne maturitná oslava. Do súťaže sa prihlásili so svojím videom z únosu triednej knihy, ktoré je skutočne nápadité.

Avšak podľa nášho čitateľa, po tragickej udalosti z minulého týždňa, ktorá zasiahla aj ich učiteľku, študenti celú súťaž prehodnotili. Nie tak, že by sa zo súťaže odhlásili. Práve naopak, podporu zbierajú naďalej. Tú súťaž totiž chcú vyhrať ešte viac ako predtým. Rozhodli sa, že prípadnú výhru by totiž darovali svojej učiteľke. Tá bývala na 8.poschodí bytovky, v ktorej vybuchol plyn a so svojím partnerom prišli o všetko.

"Ak vyhráme, peniaze dáme pani profesorke a sme radi, že sa to tak rozšírilo a máme teda naozaj šancu vyhrať a aspoň takto jej pomôcť," potvrdila študentka z gymnázia. Ak ich chcete podporiť, stačí dať "like" pod video na Youtube. Tragédia z bytovky otriasla celým Slovenskom a našlo sa množstvo dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť. Mesto Prešov zverejnilo, že na transparentný účet už pristálo 1 400 000 eur, ktoré rozdelia poškodeným. Pomoc je však naďalej potrebná. Desiatky rodín tam prišli o celé domovy, niektorí aj o svojich najbližších.