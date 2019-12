Najbizarnejšie umelecké dielo zjedol iný umelec: Zberateľka zaň vysolila 108-tisíc eur

Každý by si myslel, že banán a lepiaca páska sa ako umelecké dielo nikdy nepredajú. Opak je však pravda.

Túto bizarnú inštaláciu si na výstave na Floride kúpila francúzska zberateľka za neuveriteľných 108-tisíc eur. Neprekáža jej ani to, že sa na banán nevzťahuje žiadna záruka, keďže sa jeho zhnitiu nedá zabrániť.

Autorom banánového umelecké diela je Maurizio Cattelan (59), ktorý sa v súčasnosti považuje za jedného z najvýznamnejších talianskych umelcov. „Zakaždým, keď niekam cestoval, vracal sa do hotelovej izby s banánom, ktorý pre inšpiráciu zavesil na stenu,“ objasnil majiteľ galérie, ako vzniklo bizarné dielo.

Umelec z New Yorku David Datuna (45) si z tohto diela vystrelil. Banán jednoducho odlepil zo steny a zjedol ho.zažartoval. Jeho počin našťastie nikoho neurazil. Všetci prítomní sa na tom dobre pobavili. „On to dielo nezničil. Banán je len idea,“ dodal majiteľ galérie a o chvíľu na to bol na stene nalepený už iný banán.