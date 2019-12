Halák nevychytal Bostonu víťazstvo, Chára sa dotiahol na legendárneho Yzermana

Štyria slovenskí hokejisti si zahrali v sobotňajšom 11-zápasovom kole NHL. Ani jeden nebodoval a z víťazstva sa tešili dvaja.

Obranca Erik Černák bol pri vysokom triumfe Tampy Bay nad San Jose 7:1. Dôvod na úsmevy mal aj ďalší obranca Andrej Sekera. Jeho Dallas zdolal New York Islanders 3:1. Boston na domácom ľade prehral v riadnom hracom čase po prvý raz v sezóne, keď nestačil na Colorado 1:4. Boli pri tom aj obranca Zdeno Chára a brankár Jaroslav Halák.

Černák nastúpil klasicky po boku Ryana McDonagha a počas 19:31 min na ľade raz vystrelil, mal dva bodyčeky a jednu strelu zablokoval. Na konci si pripísal dva plusové body. Útočník Alex Kilorn sa na suverénnom triumfe Tampy nad San Jose podieľal štyrmi bodmi (1+3), po dva góly strelili Steven Stamkos a Tyler Johnson a elitný obranca Victor Hedman pridal tri body (1+2). Dôležitých bolo aj 37 zákrokov Andreja Vasilevského.

"Ak máte za sebou štvorbodovú noc, znamená to, že puky sa odrážajú vo vašom smere. A v mojom prípade to tak aj bolo," usmieval sa Alex Killorn. "Naše mužstvo je stavané na systematický tlak, rýchlosť a dokazovanie hokejových zručností aj v čase, keď už je vo vedení. V tomto zápase to fungovalo najmä v tretej tretine, hoci v tejto sezóne sme to často tak nerobili," uviedol kapitán Tampy Bay Steven Stamkos na oficiálnom webe NHL. "Úbohá snaha z našej strany najmä v tretej tretine. Bolo to neakceptovateľné a v tejto lige neprijateľné," poťažkal si tréner San Jose Peter DeBoer.

Boston ťahal sériu 13 zápasov s bodom na konte a doma neprehral ani raz v riadnom hracom čase. Neplatí už ani jedno, ani druhé. Prvá prehra po 60 minútach prišla v 18. zápase pred domácimi fanúšikmi v TD Garden. V sobotu hráči okolo kapitána Zdena Cháru podľahli hokejistom Colorada 1:4, ktorí sa tešili zo šiesteho víťazstva v sérii. Brankár Jaroslav Halák čelil iba 19 strelám a za jeho chrbtom skončili tri puky. Za stavu 3:1 kapitán Avalanche Gabriel Landeskog pečatil výsledok gólom do prázdnej bránky. Chára za vyše 18 minút predviedol 1 bodyček, Halák počas 57:32 min na ľade mal úspešnosť zásahov 84,2%. V podaní 42-ročného Cháru to bol 30. zápas v sezóne a 1515. v kariére v základnej časti NHL. V tomto smere sa dostal pred legendárneho Kanaďana Steva Yzermana, ktorý ukončil kariéru s 1514 zápasmi.

Hostí z Denveru môže mrzieť iba zranenie brankára Philippa Grubauera, ktorého ešte v prvej tretine nahradil Pavel Francouz. Dvadsaťdeväťročný rodák z Plzne však pochytal všetkých 16 striel, ktoré na neho smerovali. "Správny výkon z našej strany. Kontrolovali sme zápas, veľa korčuľovali aj hrali s pukom. Zároveň to bol jeden z najlepších našich výkonov v defenzíve," radoval sa tréner Colorada Jared Bednar. Hráči Bostonu udivovali fanúšikov aj súperov tým, že v posledných piatich zápasoch dokázali až štyrikrát v poslednej tretine zvrátiť nepriaznivé skóre vo svoj prospech alebo aspoň dotiahnuť zápas do predĺženia. Tentoraz sa im to nepodarilo. "Nedá sa stále víťaziť tak, že súpera necháte streliť pár gólov a potom otáčate. Najmä proti naozaj kvalitným tímom to tak nefunguje. Tento súper nám ukázal, ako si udržať náskok," reagoval útočník Bostonu Brad Marchand. Spolu s Davidom Pastrňákom zostali bodovo naprázdno napriek tomu, že v tabuľke produktivity NHL im patria štvrtá a piata priečka a český útočník je aj najlepší strelec súťaže.

Andrej Sekera odohral 19:15 min s bilanciu dve strely na bránku a dve zablokované strely pri triumfe Dallasu nad New Yorkom Islanders (3:1). Ruský útočník Alexander Radulov strelil gól a pridal aj asistenciu, brankár Ben Bishop sa predviedol 34 zákrokmi. Dallas je v Západnej konferencii piaty o bod za štvrtou Arizonou. Sekera odohral v tejto sezóne 27 zápasov, v ktorých si pripísal 43 zablokovaných pukov, v hodnotení tejto hernej činnosti mu patrí 58 priečka v celej súťaži. Z obrancov Dallasu je na treťom mieste za Esom Lindellom (52) a Mirom Heiskanenom (46).

Výsledkové sumáre NHL - sobota:

Tampa Bay - San Jose 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:31 min, 1 strela, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 plusové body

Boston - Colorado 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Zdeno Chára odohral 18:13 min, 1 "hit", Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 57:32 min, 16 zákrokov z 19 striel, úspešnosť 84,2%

Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:15 min, 2 strely, 2 zablokované strely