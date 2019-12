Marek vyviazol z bytovky smrti po svojich: Šťastná zhoda okolností mu zachránila život

Mal šťastie, aké ostatní, bohužiaľ, nemali. Marek Majoroš (45) z paneláka na Mukačevskej 7 prezradil, ako sa mu podarilo prežiť explóziu plynu napriek tomu, že sa v čase výbuchu nachádzal priamo v epicentre.

Život mu zrejme zachránilo to, že tesne pred osudným momentom nastúpil do výťahu. Po veľkej rane zhasli všetky svetlá, vo vzduchu sa šíril štipľavý dym a šľahajúce plamene spaľovali všetko naokolo.

Bol to deň ako každý iný. Marek (45) sa do bytu vrátil krátko po 12. hodine. Išiel odstaviť plyn v byte kvôli prácam, ktoré vykonávali robotníci v okolí bytovky. „Robotníci ráno prerezali prívod plynu. Tvrdili, že k tomu volali plynárne a všetko majú pod kontrolou. Preventívne som však išiel do bytu vypnúť plyn,“ opisuje Marek.

Od ľudí počul, že vo vzduchu cítili plyn, no jemu sa nič podozrivé nezdalo. „Vošiel som do nášho bytu na 9. poschodí a vypol prívod plynu. Doma som sa zdržal len tri minúty, potom som si to opäť namieril k výťahu. Zavrel sa výťah, trošku sa pohol a vtedy to rachlo,“ spomína na nezabudnuteľný moment. Prešovčan mal veľké šťastie, výbuch nepoškodil laná a výťah s ním nespadol. Explózia dokonca vyrazila výťahové dvere, a tak sa dokázal ľahko dostať na chodbu. „Všade bola tma, hustý štipľavý dym a odvšadiaľ sálali teplo a plamene,“ spomína s hrôzou.

Suseda kričala o pomoc

„Neviem, koľko sme na nich čakali, čas som vtedy vôbec nevnímal. Bolo to ale určite viac ako hodinu, čo mi príde veľmi dlho na našu situáciu,“ zhodnotil s tým, že je však šťastný, že z paneláka smrti vyviazol zdravý a po svojich. Po výbuchu ho však museli previezť do nemocnice na ošetrenie. Odniesol si zranenie krčnej chrbtice i poranenú časť ľavej ruky. „Náš byt je preč. Teraz bývame u rodičov manželky v Prešove. Ešte nám len pomaly dochádza to, čo nás vlastne čaká, lebo začíname odznova. Sme však radi, že žijeme. Mal som šťastie, aké iní nemali,“ zakončil.