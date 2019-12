Leonardovi nepovedia inak ako Disco Leo: Do šoubiznisu sa dostal vďaka retiazke

Keď ako mladý chalan našiel na diskotéke retiazku, netušil, že sa práve rozhoduje o jeho životnej ceste. Dnes je Leonard Dani (44) dospelý muž a už 25 rokov moderuje zábavné podujatia, šou programy a ako klaun rozdáva radosť detským pacientom v nemocniciach.

Nepatrí medzi tých, ktorí o sebe radi hovoria. Svoju prácu, hobby či poslanie mu do života priniesla náhoda. „Nikdy som sa nebál roboty. Vykopať jamu, pohnojiť alebo pokosiť záhradu mi nerobilo problém. Beriem to tak, že dnes moderujem otvorenie obchodného reťazca a zajtra kopem kanál. Na nič sa nehrám, som obyčajný chalan z Gajár,“ začína svoje rozprávanie sympatický Záhorák Leonard Dani, ktorý vie vyčariť úsmev všade, kam príde. Nepatrí síce medzi celebrity, o ktorých sa hovorí a za celebritu sa ani nepovažuje, no v šoubiznise pláva už štvrťstoročie.

Začalo sa to banálnou príhodou, keď na diskotéke v roku 1993 našiel na zemi zlatú retiazku. „Dal som ju dídžejovi Fun rádia Montymu - Romanovi Lipovskému, ktorý práve hral u nás v dedine na diskotéke. Povedal som mu, aby to vyhlásil. Vtedy sme sa zoznámili a zjavne sme si padli do oka. Roman mi navrhol, či by som s ním nechcel chodiť po akciách, pomáhať s rozbaľovaním aparatúry,“ spomína Leo, pre ktorého to bol štart do ozajstného šoubiznisu. „Chodil som s chalanmi z rádia po akciách, diskotékach, spoznal som veľkú Fun rodinu, skvelých kamarátov a kolegov. Keď zistili, aký som ukecaný, spýtali sa ma, či by som to nechcel skúsiť. Tak som to skúsil.“