Za Potokárovou (†27) smútia aj na východe: Herečka prezradila, ako vyzeralo ich posledné stretnutie

Nečakaný odchod Moniky Potokárovej († 27) zasiahol hereckú obec aj v metropole východu. Členka Štátneho divadla Košice Tatiana Poláková (37) prehovorila o tom, aký dojem na ňu talentovaná herečka urobila pri osobnom stretnutí. Košičanka odhaľuje svet divadelníka ako mimoriadne náročné povolanie, kde človek musí často siahnuť až na emocionálne dno.

Monika Potokárová († 27) odišla navždy do neba vlastným rozhodnutím 25. novembra. Hoci Slovenské národné divadlo a kolegovia talentovanej herečky rátali s veľkolepou rozlúčkou v Bratislave, jej rodina sa rozhodla inak. S milovanou dcérou, so sestrou a s manželkou, ktorú im už nikto nikdy nevráti, sa rozlúčili pred dvoma dňami na košickom cintoríne v úplnej tichosti.

Náhly odchod zasiahol aj umelcov Štátneho divadla Košice. Miestna divadelníčka Tatiana Poláková, ktorá už od začiatku svojho pôsobenia v divadle išla z postavy do postavy, si na Moniku spomína takto: „Čokoľvek hrala, bola v tom uveriteľná. Vychádzala z toho, čo mala vo vnútri ‚nakúpené‘, a to jej vnútro bolo naozaj bohaté.“

Všestranný talent

Herečky sa stretli po prvý raz vlani pri odovzdávaní prestížneho ocenenia Dosky. „Náš kolektív z Košíc bol nominovaný spolu s ňou v rovnakej kategórii za Mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla. Monika vtedy získala toto ocenenie za spevácky výkon v piesni Marty Kubišovej,“ povedala Poláková.

S Monikou sa potom viac spoznala na súkromnej recepcii.priznala.

Z vystúpení a predstavení Potokárovej košická herečka zhodnotila, že Monika bola naozaj všestranná a predstavovala talent, ktorý sa tak často nerodí.„Učarovala mi jej emocionálnosť na javisku. Jej celkový herecký prejav a spôsob práce mi boli blízke,“ vraví Poláková, ktorá podotkla, že Monika svojím výkonom dokázala človeka chytiť za srdce. „Bolo na nej vidno, že je výnimočná. Vážila som si ju ako talentovanú herečku. Myslím si, že mala pred sebou veľkú kariéru, o čom svedčí aj to, že bola veľmi obsadzovaná,“ dodala.

O tom, že herectvo je mimoriadne ťažká profesia, Tatiana Poláková vie svoje. Za postavu škótskej kráľovnej Márie Stuartovej v rovnomennej inscenácii totiž dostala cenu Dosky 2019 za najlepší ženský herecký výkon sezóny, čo bolo prvýkrát v histórii Štátneho divadla Košice. „Pokiaľ sa to robí poctivo a ide sa do hĺbky postavy, je to veľmi náročné. Preto herectvo nemôže robiť každý a nie každý to vie robiť dobre,“ konštatovala Poláková s tým, že na Monike bolo vidno, že herectvo berie seriózne. „Stelesňovala dosť ťažké a psychologicky náročné postavy,“ uzavrela.