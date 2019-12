Speňažia Boženíka už v zime? TAKTO dopadli iní mladí Žilinčania

Mal by ostať, alebo odísť? Otázky, ktoré začínajú byť aktuálne pred blížiacim sa zimným prestupovým obdobím v súvislosti s Róbertom Boženíkom (19).

Mladý útočník Žiliny a slovenskej reprezentácie má za sebou prudký výkonnostný skok, ktorý bije do očí nejednému futbalovému agentovi. Hoci transfermarket uvádza, že jeho hodnota je 650 000 eur, po dobre zvládnutom roku sa určite pohybuje rádovo v miliónoch.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Boženík bol v uplynulej sezóne s 13 gólmi najlepším strelcom žlto-zelených a národnému tímu pomohol dôležitými zásahmi v kvalifikácii ME 2020 do baráže. Rodák z Terchovej môže v januári pokojne nasledovať Denisa Vavra, Róberta Mazáňa, Samuela Mráza či Dávida Hancka, ktorí v mladom veku opustili šošonov. Kam zamieri, to nevie nik. Isté je, že v stredu v pohárovom dueli Slovan – Žilina nenastúpil. Z klubových kuloárov prenikla informácia, že mladík netúži ísť do ruského klubu, preto bol preradený do béčka.

„Mal by ešte ostať v našej lige,“ myslí si bývalý tréner slovenskej reprezentácie Jozef Jankech. V nej by mal potvrdzovať svoju výkonnosť a zlepšovať sa z roka na rok. „Príde čas, keď dostane ozaj dobrú ponuku. Mladí hráči sú náchylní na výkyvy formy. Keby sa to Boženíkovi stalo doma, tak to prejde, lebo to môže postihnúť každého. Lenže v zahraničí by ho za to odstavili.“

Boženíka mali európske kluby na muške už počas leta. FC Janov údajne ponúkal za jeho príchod 3,5 milióna eur. Záujem prejavila po dobrých skúsenostiach s Milanom Škriniarom aj konkurenčná Sampdoria Janov. Ozval sa vtedy i belgický Genk, súčasný zamestnávateľ Patrika Hrošovského, so štvormiliónovou ponukou. „Podľa mňa by mal odísť okamžite. Teraz má vysokú hodnotu. Ktovie, ako bude vyzerať na jar,“ tvrdí Milan Lešický.

Niekdajší tréner slovenskej dvadsaťjednotky pozná Boženíka z účinkovania v tíme do 19 rokov. „Odvtedy urobil strmý vzostup. Vždy bol poctivý a spoľahlivý. Otázne je, kde je jeho strop. Určite má rezervy. Veľmi mu pomohol Stano Griga, ktorý ho naučil zautomatizovať niektoré veci. Ťažko povedať, ktorá liga, či technickejšia južná, alebo bojovnejšia severná, by mu sedela.“

Boženík, ktorý má pod Dubňom kontrakt do roku 2022, by mohol skončiť v ruskej najvyššej súťaži. „Počul som o tom. Neviem, či by to bola tá správna liga pre neho. Minimálne do leta by mal ostať doma. Ešte je priskoro na odchod,“ vraví bývalý kanonier Róbert Semeník. Podľa neho sa žilinský klenot nemá kam ponáhľať. „Dosť rýchlo vyletel nahor. Reprezentačné góly mu k tomu pomohli, ale v lige sa mu až tak nedarí. Najdôležitejšie bude, ako sa rozhodne majiteľ klubu.“

Čo si myslia o prestupe Boženíka?

JOZEF JANKECH (82), bývalý tréner SR

"Nech počká aspoň do leta."

MILAN LEŠICKÝ (74), bývalý tréner SR 21

"Mal by okamžite odísť."

RÓBERT SEMENÍK (46), bývalý útočník

"Ešte je priskoro na prestup."

TAKTO dopadli iní mladí Žilinčania

Milan Škriniar (24)

– odišiel ako 21-ročný do Sampdorie Janov, kde odohral celú sezónu a po prestupe do Interu Miláno patrí k pilierom defenzívy.

Róbert Mazáň (25)

– po vlaňajšom prestupe sa v Celte Vigo nepresadil. Nasledovali druholigové hosťovania v Benátkach a Teneriffe.

Denis Vavro (23)

– pred dvoma rokmi odišiel do FC Kodaň, kde pravidelne hrával. Teraz je v Laziu Rím, za ktorý nastúpil v lige iba na dva zápasy.

Samuel Mráz (22)

– vlani si obliekol dres talianskeho Empoli, no nehrával. Tohto roku hosťoval v Crotone a v Brondby Kodaň.

Dávid Hancko (21)

– ako 20-ročný prestúpil do Fiorentiny, kde sa neuchytil a zamieril na hosťovanie do Sparty Praha. Posledných 6 zápasov nehral.