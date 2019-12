Lige vládne s jedným okom: Abdul je na čele tabuľky produktivity!

Prežíva najlepšiu seniorskú sezónu v kariére! Mladý český útočník v službách bratislavského Slovana Jindřich Abdul (23) je aktuálne s 33 bodmi lídrom produktivity celej Tipsport Ligy.

Nič by na tom nebolo až také prekvapivé, keby nevidel iba na jedno oko! Abdul totiž pred štyrmi rokmi utrpel vážne zranenie a na pravé oko vidí iba na 20 %! Abdul patril v mládežníckych kategóriách medzi obrovské talenty českého hokeja, dokonca spoločne s hviezdou Bostonu a so svojím krajanom Davidom Pastrňákom sa stretávali na juniorských reprezentačných akciách. „S Davidom sme boli takí rivali na Morave, keďže ja som hral vo Vsetíne a on v Havířove. Predháňali sme sa v produktivite. Škoda, že som to nedotiahol tam, kde on. V Bostone hrá parádne a držím mu palce,“ povedal na úvod Jindřich Abdul, s ktorým sa osud nešťastne pohral pred štyrmi rokmi.

Vo februári 2015 išiel vypomôcť juniorke Znojma a dostal v zápase hokejkou do pravého oka. „Nebolo to pre mňa ľahké obdobie, vyrovnával som sa s tým dlho, ale už som si zvykol. Po tom zásahu hokejkou mi niečo v pravom oku ochrnulo a vidím naň iba na 20 percent. Už to tak aj zostane,“ zaspomínal si na nešťastný moment. Postupne sa po ťažkom zranení k hokeju vrátil, hrával tretiu českú ligu za Vsetín, potom druhú slovenskú v Prešove a v lete z Popradu posilnil práve Slovan. V prvom útoku belasých doslova žiari a aktuálne kraľuje aj celej Tipsport Lige. „V Slovane som maximálne spokojný, sadlo mi to tu. Od trénera Stantiena dostávam veľa priestoru na ľade a snažím sa mu jeho dôveru odplatiť. Som rád, že sa darí nielen mne, ale aj celému mužstvu. Verím, že si v základnej časti udržíme najvyššiu priečku a potom v play-off urobíme úspech, ktorý si v kabíne všetci želáme,“ dodal.