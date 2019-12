Exmanželka Valka († 57) Oľga: Ernest Kočnerom pohŕdal

Poriadne naložila Kočnerovi. Pred súd v kauze miliónových zmeniek Markízy sa postavila manželka zabitého prominentného advokáta Ernesta Valka († 57) Oľga.

Práve ona mala reagovať na to, čo tvrdia obžalovaní Pavol Rusko s Mariánom Kočnerom, že podpísať zmenky im odporučil práve Valko. Jeho dlhoročná manželka však hovorí, že o ničom takom nevie. Kočner pritom v minulosti hovoril, že Valko ho v ničom nezastupoval. Na súde však tvrdí opak. Oľga Valková jeho verziu popiera. „Túto vedomosť nemám a nikdy som o žiadnych zmenkách od manžela nepočula,“ povedala. Zároveň uviedla, že jej manžel si s Kočnerom ani len nepodal ruku.

„Nemali sa radi. Vždy, keď sme boli na nejakej spoločenskej akcii a manžel ho zbadal, tak sa o ňom vyjadroval s dešpektom,“ dodala Valková. Priznáva však, že jej manžel s ňou každý večer hovoril o tom, čo robil, ale nešiel do podrobností, aby ich s dcérou chránil.

„Kočnera mal za človeka, ktorý neférovým spôsobom prichádza k peniazom. Ja som pána Kočnera spoznala tak, že sme boli v jednej čínskej reštaurácii a pán Kočner tam mal neuveriteľný výstup s čašníkmi, kde im nadával do šikmoookých opíc,“ dodala Valková podľa Denníka N. Kočner to priamo na súde odmietol: „Neboli to šikmookí, v žiadnom prípade.“ Valková trvala na tom, že to pravda je.