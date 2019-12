Nichola nechala muža v kuchyni samého, o 2 hodiny ju skoro trafil šľak: Toto je na rozvod!

To, čo začalo ako malý pokus o vianočnú dekoráciu, nakoniec skončilo ako vtip, ktorý baví tisíce ľudí na internete.

Keď sa manžel Angličanky Nicholy Mullen-Kingovej rozhodol, že na kuchynskej linke pripraví malé zátišie pre postavičku elfa, dostal na to povolenie od „vyššej“ autority, t. j. svojej ženy. Ako je však všeobecne známe, muži nikdy nedospejú a keď ich necháte dlho bez dozoru, neveští to nič dobré. Keď sa spomínaná autorita po dvoch hodinách objavila v kuchyni, neverila vlastným očiam. Jediné, na čo sa podľa The Sun zmohla, bolo odfotiť celé veľdielo svojho manžela Carla a pochváliť sa jeho kreativitou na internete.

„Môj blbý manžel mal skvelý nápad, že pripraví v kuchyni miesto pre elfa,“ napísala vo facebookovom príspevku. „O dve hodiny neskôr to vyzerá na rozvod,“ pokračovala s humorom. Fotografie celej kuchyne zabalenej do darčekového papiera sa stali naozaj hitom. Za pár hodín mali desaťtisíce zdieľaní a mnoho komentárov. „Aj keď je to idiot, myslel dokonca aj na digestor, ktorý nezabalil a nechal ho zapojený,“ uznala. Vyzdobeniu sa nevyhli ani ovocie a zelenia, ktoré boli položené na pracovnej doske.

„Toto je presne ten level zapálenia a odhodlania, ktorý ja nikdy nedosiahnem,“ napísal v komentári jeden z manželov, ktorých pod statusom začali ich nežnejšie polovičky húfne označovať.