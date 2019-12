Chodil na prestížne školy, skončil ako bezdomovec: Rodičia sú milionári a on spí na ulici

Už 22 rokov žije na ulici! Ryan Staffiere (37) je ukážkovým príkladom toho, že ani peniaze nezaručia človeku šťastie. Má síce bohatých rodičov, ktorí ho posielali do prestížnych škôl, no aj tak skončil ako bezdomovec závislý od heroínu.

Teraz sa rozhodol dať svoj život do poriadku. Ryanovi rodičia vlastnili chaty, ktoré prenajímali. Biznis im vynášal milióny a tak si mohli pre svojho syna dovoliť drahé oblečenie aj prestížne školy. Snažili sa mu dať to najlepšie, no neustriehli ho. Už ako 11-ročný fajčil marihuanu a zaplietol sa s nesprávnymi ľuďmi. O štyri roky neskôr sa situácia zhoršila natoľko, že ho vykopli na ulicu.

Tam žije dodnes. Jasne si spomína na ťažké začiatky, keď sa celé noci prechádzal po meste, pretože sa bál zaspať. Ani to ho však neprinútilo zmeniť sa. „Ako dvadsaťročný som bol závislý od heroínu. Bolo mi jedno, čo so mnou bude. Nemal som žiadnu budúcnosť. Je to nekonečný kolotoč,“ vyznáva sa. Priznáva, že má 10-ročnú dcérku. Jej mama zomrela na predávkovanie a tak žije s jeho rodinou.

Teraz sa chce konečne zmeniť. Po 22 rokoch na ulici túži začať odznova. „Chcem si kúpiť malý byt, psa a naučiť sa šoférovať. Vianoce preto strávim na odvykačke,“ opisuje svoj plán. Takisto by chcel pomáhať ľuďom, ktorí skončili na ulici ako on. „Chcem byť advokát pre bezdomovcov. Chcem ich voziť k doktorovi a pomáhať im s podobnými záležitosťami,“ hovorí. Ryanovi rodičia dúfajú, že svoje sľuby konečne splní. Na odvykačke bol totiž už dvakrát a, bohužiaľ, vždy sa k drogám vrátil.