Alarmujúca správa environmentálnej agentúry: Európske životné prostredie sa ocitlo v kritickom bode

Európska únia nedosiahne svoje environmentálne ciele stanovené na rok 2020, ale môže tak urobiť v rokoch 2030 a 2050 - ak stihne zareagovať na bezprecedentné výzvy, ktoré pred ňou stoja.

Upozornila na to v stredu Európska environmentálna agentúra (EEA) vo svojej najnovšej správe o stave životného prostredia. Správa s názvom "Európske životné prostredie - súčasný stav a perspektíva roku 2020" naznačila, že hoci politika členských krajín EÚ v oblasti životného prostredia a klímy prispela v posledných desaťročiach k zlepšeniu environmentálnych podmienok, Európa nedosahuje dostatočný pokrok a vyhliadky na životné prostredie v nasledujúcom desaťročí nie sú pozitívne. Správa bola zverejnená pri príležitosti klimatickej konferencie OSN (COP25) v Madride.

"Európske životné prostredie je v kritickom bode. V nasledujúcom desaťročí budeme mať málo príležitostí na rozšírenie opatrení na ochranu prírody, zníženie dosahu zmeny klímy a aby sme radikálne znížili našu spotrebu prírodných zdrojov," uviedol riaditeľ EEA Hans Bruyninckx v správe pre médiá.

Podľa tohto dokumentu musí EÚ naliehavo konať, aby bojovala s alarmujúcou mierou straty rozmanitosti v prírode, so zvyšujúcim sa vplyvom klimatických zmien a s nadmernou spotrebou prírodných zdrojov. Aj keď Únia vynaložila určité úsilie, napríklad 22-percentné zníženie emisií skleníkových plynov medzi rokmi 1990 a 2017 a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie, tieto opatrenia nie sú dostatočné.

EEA upozornila, že z 13 cieľov ochrany diverzity stanovených na rok 2020 sa na budúci rok podarí splniť iba dva: určenie morských a pozemných chránených oblastí. Stále nedostatočná je a zostane ochrana prírodných druhov a biotopov, mokradí, morských ekosystémov a pôdy. Trendy z posledného obdobia však poukazujú na spomalenie pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v oblastiach, ako je zníženie emisií skleníkových plynov, priemyselných emisií a vyprodukovaného odpadu či zvýšenie energetickej účinnosti a vyšší podiel obnoviteľnej energie.

"Z hľadiska budúceho vývoja nebude súčasná miera pokroku stačiť na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, respektíve 2050," uvádza sa v správe EEA. Agentúra EEA je inštitúciou Európskej únie so sídlom v Kodani. Poskytuje spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí a pôsobí ako hlavný informačný zdroj pre subjekty zapojené do rozvoja, prijímania, vykonávania a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre všeobecnú verejnosť.