OĽaNO ukázalo kandidátku: Kto je neznáma jednotka u Matoviča?

Doteraz sa pasoval najmä s odchodmi jeho najznámejších poslancov, teraz ukázal nové posily.

Igor Matovič (46) počas volebného obdobia pravidelne stráca viacero tvári, ktoré predtým s veľkou pompou doviedol do parlamentu. Odídenci sa sťažujú na nekoncepčné vedenie OĽaNO či chýbajúce štruktúry. Napriek tomu sa Matovičovi podarilo dostať na kandidátku viaceré známe tváre. Dokáže sa vďaka nim odraziť z pásma ohrozenia, ktoré naznačujú prieskumy?

Matovič dlhé týždne tajil, kto sa postaví na čelo jeho kandidátky do februárových parlamentných volieb. Po Veronike Remišovej z roku 2016 aj tentoraz stavil na ženu. Líderkou bude pedagogička Mária Šofranko zo Spišskej Novej Vsi. „Nie som politička, som obyčajná žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu urobiť viac,“ povedala Šofranko. „Ponuka ma zaskočila. Povedala som si, že buď budem doma a budem si žiť jednoduchý život, alebo sa pokúsim urobiť niečo, aby nám bolo na Slovensku dobre,“ objasnila Šofranko s tým, že sa chce venovať najmä téme školstva, keďže tam celý život pracuje. Zatiaľ netuší, či sa v prípade úspechu presťahuje do Bratislavy. „Poznám ju ako čestnú, dobrú ženu, nepoznám nikoho, kto má voči nej nejakú zášť,“ oznámil Matovič. On sám sa ocitne opäť na konci kandidátky spolu so súčasnými poslancami parlamentu.

Známe tváre

V prvej dvadsiatke má viacero známych mien, ktoré sa angažovali vo verejnom živote - je tam mama zavraždeného Róberta Remiáša Anna či bývalý vyšetrovateľ Gorily Lukáš Kyselica. „Musí tu ostať niekto, kto chce hájiť orgány činné v trestnom konaní,“ povedal s tým, že sa chce venovať zákonom v súvislosti s bojom proti zločinu. Prekvapivým menom je bývalý moderátor a zabávač Jozef Pročko. „Rozhodol som sa v sobotu večer s tým, že som odmietol 4 politické strany, ale Matoviča vyhodíte oknom, vráti sa komínom.

Mňa presvedčila tá nahrávka Počiatek a Trnka a keď minister financií pri nahrávke potvrdzuje korupciu tohto štátu, tak som tu, aby som sa pozrel na prsty tým, ktorí možno budú chcieť kšeftovať,“ vysvetlil Pročko. Matovičovi počas posledných mesiacov prieskumy prisudzovali od 5 do 7 %. Je možné, že po zverejnení kandidátky dokáže osloviť viac voličov? „Vytiahol pomerne známe mená, čo mu naozaj môže pomôcť. Je však otázne, že či ten faktor populárnych osobností pri viacerých ľuďoch dokáže prebiť to, že voliči by od kandidátov očakávali najmä kompetentnosť a pripravenosť na prácu politika, čo sa nie o každom dá povedať,“ myslí si politický analytik Tomáš Koziak.