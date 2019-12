Reakcie na konflikt Zavadila s Kokavcom: Aká je pravda o bitke trénera s hráčom?!

Päťnásobný majster Slovenska Michal Kokavec (36) už nie je hráčom Dubnice. Po jeho odchode v rámci I. hokejovej ligy do rodnej Žiliny sa začali šíriť reči o konflikte s trénerom Jozefom Zavadilom (71).

Obaja ich však rázne popreli a kapitán tímu Miroslav Kristín (37) označil fámy za výmysel!

Michal Kokavec pôsobil v Dubnici už tretiu sezónu a v tej aktuálnej mal priemer takmer bod na zápas. Aj napriek tomu sa rozhodol skončiť, za čím niekto hľadal nezhody s trénerom Jozefom Zavadilom. Čitateľ nám dokonca do redakcie napísal o ich údajnom fyzickom konflikte.

„Môžem odprisahať, že to nie je pravda. Slovný ani žiadny iný konflikt sme nemali. Je pravda, že Michal už nie je našim hráčom. Už asi pred mesiacom avizoval, že každodenné dochádzanie zo Žiliny ho unavuje, potom dvakrát neprišiel v nedeľu na tréning, na čo som ako tréner, samozrejme, citlivý. Aj to však prebehlo bez akéhokoľvek konfliktu. Akurát sme ho posunuli do tretej formácie, po čom sa tváril urazene a poslal mi papier, že týždeň maróduje. Následne k prvému decembru rozviazal zmluvu,“ poskytol svoje stanovisko pre Nový Čas tréner Jozef Zavadil.

Nad fámami nechápavo krútil hlavou aj Michal Kokavec a svojho bývalého trénera sa dokonca zastal. „Neviem, kto to vymyslel, ale pán Zavadil na nikoho v kabíne rukou nesiahol. Mali sme občas medzi sebou slovné výmeny názorov, ale to je všetko,“ ubezpečil skúsený útočník ovenčený štyrmi majstrovskými titulmi so Slovanom a jedným so Žilinou. Práve tam sa teraz vrátil. „Dôvod môjho konca v Dubnici bol, že som už mal plné zuby dochádzania. Mám problém s chrbtom a sedieť denne v aute dve hodiny nebolo ideálne. Preto som sa dohodol na odchode a sezónu dohrám v Žiline. Už mám za sebou aj dva tréningy a dnes prvýkrát nastúpim,“ doplnil Michal Kokavec. „Za celú kabínu môžem povedať, že tieto reči sú absolútny výmysel,“ reagoval kapitán Dubnice Miroslav Kristín.