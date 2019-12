Andrej Chamula vyhral prestížnu modelingovú súťaž: Sníval o tom odmalička?

Prestížnu modelingovú súťaž Elite Model Look vyhral pred pár týždňami prvýkrát v histórii Slovák. Volá sa Andrej Chamula (19), má 190 centimetrov, zelenomodré oči, je vegán a miluje matematiku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Reč bola aj o tom, či modeli musia mať svaly a chodiť na kozmetiku.

Mnohé dievčatá už od detstva snívajú o tom, že raz budú misskami, modelkami... Chlapci majú zrejme trochu iné sny. Ako to bolo vo vašom prípade?

Bolo to tak, že o svete modelingu, modelingových súťažiach som nič nevedel. Myslel som si, že je to skôr niečo pre dievčatá, kým chalani by mali byť napríklad fitnes tréneri. (smiech) Ale keď som dostal šancu, chytil som sa jej a začal ma tento svet zaujímať.

Ako sa vaši kamaráti dívajú na to, že ste model, a teraz už aj veľmi úspešný?

Sú takí, ktorí pre to majú veľké pochopenie a zaujíma ich, čo robím, a potom sú takí, ktorí len s úsmevom povedia: „To je ten náš model.“

Takže medzi chlapmi ste trochu stratili kredit a medzi dievčatami ho získali?

Nie úplne stratil, ale niektorým to skrátka nič nehovorí.

Modelingu sa venujete asi rok a pol, no zrazu ste postúpili do vyššieho levelu. Ako to s vami bolo doteraz? Stíhali ste školu?

Áno, v pohode, bolo to skôr rozbiehacie obdobie. Mal som trochu smolu, že keď som prišiel do agentúry Elite Bratislava, tak sa práve skončila súťaž Schwarzkopf Elite Model Look a musel som na ňu rok čakať.